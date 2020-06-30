Определены самые качественные автомобили 2020 года 

#### Малый класс Первыми в рейтинге J. D. Power идут модели так называемого малого класса. Абсолютный победитель здесь — Chevrolet Sonic. Модель стала лучшей не только в своём сегменте, но и по результатам всего исследования, показав результат 103 жалобы на 100 автомобилей. Чуть хуже, но не намного, дела обстоят у Hyundai Accent и Kia Rio — они заняли второе и третье места соответственно. #### Малый премиальный класс Самым качественным премиальным автомобилем малого класса назван Audi A3. При этом у него были достойные соперники: Acura ILX и BMW 2 Series. #### Компактный класс В классе компактных машин отметился Kia Forte, он же Cerato. Интересно, что южнокорейская марка в общем рейтинге вообще заняла первое место — 136 проблем на каждые 100 автомобилей. Чуть-чуть не дотянули до уровня «Церато» Hyundai Elantra и Volkswagen Jetta. #### Компактный спорткар Следующий сегмент — компактный спорткар. Здесь лучшими оказались всего две модели, и у них одинаковое количество баллов. Это асимметричный Hyundai Veloster и хэтчбек MINI Cooper. #### Компактный премиум Категорию «компактный автомобиль премиум-класса» вновь возглавили корейцы. Самым качественным в J. D Power признали седан Genesis G70. В спину ему дышат Lexus IS и Mercedes-Benz C-Class. #### Среднеразмерные легковушки Среди среднеразмерных машин самой качественной, по мнению американцев, является Chevrolet Malibu. Впрочем, это никак не повлияет на судьбу модели, и уже через несколько лет концерн General Motors может отказаться от неё из-за весьма посредственных продаж. В списке лучших также значатся Ford Fusion и Kia Optima. #### Среднеразмерный спорткар В сегменте среднеразмерных спорткаров безраздельно правит Ford Mustang — у него даже не нашлось соперников. Модель неоднократно признавали самым популярным спорткаром в мире по объёму продаж, а теперь оценили ещё и за качество. В США «Мустанг» стоит от 26 650 долларов за базовый фастбек с турбомотором 2.0 EcoBoost до 73 435 долларов за трековый Shelby GT350R. #### Среднеразмерный премиум Категория среднеразмерных премиальных автомобилей представлена двумя «американцами» и одним «корейцем». За местных производителей отдуваются Cadillac CT5 и Lincoln MKZ, за пришлых — Kia Stinger, который в прошлом году разошёлся тиражом в 13 861 экземпляр. #### Высший среднеразмерный премиум Сегмент upper midsize — это переростки, которые вышли за пределы своего класса, но до следующего пока не доросли. Здесь снова присутствуют корейцы, но условно самым качественным считается всё-таки у Cadillac CT6. Тем не менее Genesis G80 тоже хорош, поэтому занимает почетное второе место. #### Полноразмерные легковушки От среднеразмерных машин переходим к полноразмерным. Из моделей массового сегмента самыми качественными признаны Nissan Maxima и Dodge Charger… #### Полноразмерные легковушки класса премиум …а вот в премиальном одни немцы: первое место в списке занял BMW 8 серии, второе — седан 7 серии, а третье — хэтчбек Porsche Panamera. #### Малые кроссоверы А вот теперь самое интересное — кроссоверы. И здесь нас снова ждут корейцы. Первое место в списке моделей класса Small SUV, на которые пришлось минимальное количество жалоб, занимает Kia Soul. За ним следуют Toyota C-HR, Buick Encore, Chevrolet Trax и Mitsubishi Outlander Sport. #### Субкомпактный премиум Из премиальных субкомпактов самым качественным стал Jaguar E-Pace, причем это первый автомобиль британской марки, включенный в рейтинг J. D. Power. Вместе с ним высоких оценок заслужили Lexus UX и BMW X2. #### Компактные кроссоверы В сегменте компактных кроссоверов меньше всего проблем возникло у владельцев Hyundai Tucson. Модель пользуется хорошим спросом: продажи в 2019 году составили 137 381 экземпляр. А вот покупатели Kia Sportage и Chevrolet Equinox проблем со своими автомобилями испытывают больше. #### Компактные премиальные кроссоверы Категория Compact Premium SUV представлена тремя моделями, общая доля продаж которых составляет не менее 80 процентов. Первым, а значит получившим минимальное количество жалоб, стал кроссовер Cadillac XT4; второе и третье место заняли BMW X4 и Lexus NX. #### Среднеразмерные кроссоверы Ну вот мы и добрались до среднеразмерников. Неожиданно, но самый низкий показатель жалоб на 100 автомобилей у Nissan Murano, а победитель прошлого года — Hyundai Santa Fe — занимает третью строчку. Между ними находится Chevrolet Blazer. #### Среднеразмерные премиальные кроссоверы Lexus RX не смог подтвердить свой прошлогодний высокий рейтинг и в этом году с первого места скатился на третье. Возглавил же список самых качественных автомобилей класса Midsize Premium SUV внедорожник Lexus GX, следом за которым расположился Lincoln Nautilus. #### Верхний среднеразмерный класс Верхний среднеразмерный класс рейтинга J. D. Power возглавил Kia Sorento. У корейского кроссовера минимальное количество жалоб, и по этому показателю он обгоняет Dodge Durango и Toyota Highlander. #### Верхний среднеразмерный премиум-классс Тот же сегмент только с приставкой «премиум», как и в случае с легковушками, оккупирован немецкими моделями. Здесь сразу две BMW — X6 и X5. На третьей строчке закрепился купеобразный Audi Q8. #### Полноразмерные внедорожники премиум-класса Интересно, что с увеличением размера BMW как-то подрастеряла в качестве, поэтому исполинский X7 в категории больших внедорожников премиум класса занял третью строчку. Перед ним расположились два «американца»: Cadillac Escalade и Lincoln Navigator. #### Минивэны На этом с основными сегментами покончим и перейдем к нишевым у нас, но популярным в «Новом Свете» минивэнам и пикапам. Среди семейных микроавтобусов самым беспроблемным назван Kia Sedona. А вот куда более популярный Honda Odyssey занял лишь вторую строчку рейтинга. #### Лёгкие пикапы Пикапами, с которыми возникает меньше всего проблем, названы три модели. Это Ford Ranger — он занимает в рейтинге первую строчку. Следом за ним — Chevrolet Colorado и Honda Ridgeline. #### Большие пикапы Из крупных моделей покупатели отдали предпочтение Toyota Tundra, хотя годом раньше первое место в рейтинге досталось Chevrolet Silverado 2500HD. Сейчас его нет даже в первой тройке — зато там появились GMC Sierra и Ford F-150. #### Тяжелые пикапы Последний сегмент — Large Heavy Duty Pickup, то есть тяжёлые пикапы. Самой качественной моделью этого класса назван Ford Super Duty. Вторую строчку занимает Chevrolet Silverado HD. Американское аналитическое агентство J. D. Power опубликовало результаты исследования Initial Quality Study (IQS), в котором дало оценку качества автомобилей 2020 модельного года. Как и прежде, в рейтинге учтены жалобы, поступившие от владельцев новых машин в первые 90 дней после покупки, связанные в том числе с неудовлетворённостью работой различных электронных систем. Это может быть как перегруженный интерфейс мультимедиа, так и ожидание совершенно другой функциональности. Каждому бренду присвоен числовой показатель (количество проблем на 100 машин), а для удобства все участники рейтинга разделены на сегменты. В этом году победителями стали Dodge и Kia — у них по 136 баллов. Вместе с ними в пятёрку лучших вошли Ram, Chevrolet и Genesis. Но здесь мы поговорим не о марках, а о моделях, которые заняли самые высокие строчки рейтинга.
Определены самые качественные автомобили 2020 года
Фото: Motor
Видео дня. Tesla заняла последнее место в рейтинге качества авто
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