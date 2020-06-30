В Японии упали цены на подержанные автомобили 

Как показал обзор вторичного рынка Японии, стоимость подержанных автомобилей на фоне финансового кризиса рухнула на 40%.

Специалисты сравнили майские цены со стоимостью машин в феврале и выяснили, что отдельные автомобили потеряли до половины средней цены. По словам главы сети автосалонов, реализующих б/у модели, продавцы регулярно вынуждены снижать цены, чтобы избежать затоваривания и иметь на счету хоть какие-нибудь деньги.

Введённый режим изоляции, а значит и запрет экспорта подержанных автомобилей, только усугубил падение цен. По данным профильного ведомства, в апреле экспорт б/у машин из Японии снизился более, чем на 50%.