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В Японии упали цены на подержанные автомобили 

Car.ru 2 часа назад
В Японии упали цены на подержанные автомобили
Фото: Car.ru
Как показал обзор вторичного рынка Японии, стоимость подержанных автомобилей на фоне финансового кризиса рухнула на 40%.
Специалисты сравнили майские цены со стоимостью машин в феврале и выяснили, что отдельные автомобили потеряли до половины средней цены. По словам главы сети автосалонов, реализующих б/у модели, продавцы регулярно вынуждены снижать цены, чтобы избежать затоваривания и иметь на счету хоть какие-нибудь деньги.
Введённый режим изоляции, а значит и запрет экспорта подержанных автомобилей, только усугубил падение цен. По данным профильного ведомства, в апреле экспорт б/у машин из Японии снизился более, чем на 50%.
В пример специалисты привели стоимость Toyota Vitz — аналог Yaris с правым рулём. Ещё в феврале за автомобиль 2018 года выпуска продавцы просили 1,19 миллиона иен, что по текущему курсу равняется 772,6 тысячи рублей, а уже в мае её были готовы отдать за 658 тысяч иен (427,9 тыс. руб). За этот же период премиальный седан Lexus IS, выпущенный в 2012 году, подешевел с 1,032 миллиона иен (671 тыс. руб) до 617 тысяч иен (401 тыс. руб).
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Бортжурнал , Lexus , Toyota , Lexus IS , Toyota Vitz
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