Плюсы и минусы матового покрытия автомобиля 

Многие автомобилисты к своим машинам относятся по-особенному. Если женщина всегда старается сделать акцент на своей внешности для того, чтобы покорить своим видом прохожих, то мужчинам для того, чтобы обратить на себя внимание, нужно довести своё транспортное средство до совершенства.

Конечно же представление о совершенстве у всех разные, но мы сейчас поговорим о матовом покрытии для авто, которое набирает свою популярность в последнее время. Да, действительно, на дороге такие машины выделяются даже потому, что их не так уж и много. Солнце не отражается на кузове и всё выглядит достаточно интересно. Как добиться идеального эффекта и не пострадает ли от этого машина?

Специалисты в настоящее время могут добавиться матового покрытия тремя способами: — Окрашивание с добавлением матовой эмали, предназначенной для автомобилей. — Так же подобного эффекта можно добиться с применением матового лака. — Оклеивание виниловой плёнкой. Матовая автомобильная эмаль. Сегодня этот способ считается самым эффективным и качественным. Но нужно понимать, что чем процедура считается лучше, тем стоимость её выше. Во-первых тут используются материалы чуть дороже, нежели когда красят машину в глянец. Но к такому окрашиванию нужно относиться максимально бережно, ведь царапина оставляет глянцевый блеск, а значит матовая картина будет испорчена и придётся снова перекрашивать весь кузов.

Лак, который придаёт матовый оттенок за счёт добавленных в него присадок. Такой способ будет стоить дешевле. Для того, чтобы добиться матового эффекта, нужно будет поверх уже существующего окрашивания нанести лак. Автомобиль полностью сохраняет свой первоначальный цвет, плюс это или минус — решать вам. Но минус всё тот же, что и в первом случае — если появится царапина, то опять же придётся перекрашивать весь кузов. Нанесение на кузов плёнки. Это самый дешёвый, из всех существующих, вариант. В этом случае не нужно перекрашивать автомобиль целиком, заморачиваться с нанесением лака равномерно. Нужно просто нанести плёнку и хорошенько зафиксировать. В случае, если где-то образовался скол, можно просто удалить повреждённую плёнку и на её место наклеить новую. Надоел матовый эффект? Можете просто снять плёнку и наслаждаться глянцевым видом машины. Многие сейчас подумали, а в чём же подвох? Вроде всё замечательно и цена и эффект, но не всё так гладко. Минус в том, что эффект не получается таким идеальным, как к примеру при покраске автоэмалью. У плёнки имеется свой размер, и тут как в обоях, все эти куски приходится стыковать. Не всегда получается сделать всё хорошо и погрешности виднеются. Для того, чтобы добиться хорошего результата, нужно иметь опыт за спиной и квалификацию.

Для чего нужно матовое покрытие? Во-первых — это оригинальность внешнего вида транспортного средства. Во-вторых, виниловая плёнка может защитить кузов от царапин, а так же сколов. Если имеются вмятины (небольшие), то это поможет вам скрыть их. И конечно же на мойку вам нужно будет приезжать реже.

А какие недостатки? На материалы придётся потратиться, а если не захотите или не сможете справиться самостоятельно, то нужно будет заплатить ещё и специалистам.

Если появится царапина, то менять покрытие нужно будет полностью. Не тот маленький участок, а всё целиком. И это опять же дополнительные траты. Ваше счастье, если вы не перфекционист и сможете закрыть глаза на маленькую погрешность, иначе придётся сильно потратиться.

В случае если вы наносили покрытие на уже существующее глянцевое окрашивание, то тогда вы должны понимать, что матовое покрытие держаться будет недолго. Ещё главным врагом такого покрытия является дождь. Нет, всё не отклеится, но разводы точно обеспечены.

И конечно же, если вы хотите сделать всё быстро, то уже сейчас можете расстроиться и задуматься, а надо ли оно вам. Быстро не получится, если есть в семье второй автомобиль, то будет хорошо. Иначе на работу и по делам пару дней нужно будет покататься на такси.

Если вы действительно хотите выглядеть на дороге эффектно и считаете, что этого можно добиться благодаря матовому покрытию авто, то помните важное правило — бесплатный сыр только в мышеловке. Точно так же сюда подойдёт пословица про скупого, который платит дважды. Купите качественные материалы и обратитесь к специалистам, которые конкретно на этом деле уже набили себе руку. Для этого вы можете посмотреть различные сайты, работы сотрудников компаний и т.д. И главное не торопитесь, подойдите к делу очень основательно.