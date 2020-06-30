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Hyundai хочет сохранить механическую коробку передач 

Car.ru 56 минут назад
Hyundai хочет сохранить механическую коробку передач
Фото: Car.ru
В мире спрос на машины с механической коробкой продолжает падать, а Volkswagen уже решил отказаться от подобных опций в топовых вариантах Golf (дизельный GTD и электрифицированный GTE), обе новинки получат в этот раз только DSG. Тем не менее Hyundai хочет сохранить механическую коробку передач.
Honda и Ford оставили в модельном ряду модели с ручным управлением, причем Civic, ST и Fiesta используют трансмиссии на 6 скоростей.
Hyundai уже пообещал использовать "механику" в своих автомобилях линейки N, которые должны выйти в ближайшее время.
Один из представителей компании Hyundai Говард Лам в отчете отметил, что разработчики точно оставят вариант с механической трансмиссией там, где это можно применить, но на всех моделях так сделать не получится.
Hyundai подготовил обновление для i30 N, и "механика" на диапазон с 6 скоростями по-прежнему доступна, хотя можно выбрать и "автомат" на 7 ступеней с двумя сцеплениями. i20 N уже близится к запуску продаж, а компания признает, что большого спроса на "механику" они уже не ждут.
В отчете Лэм сказал, что они прекрасно понимают, насколько сильны конкуренты, и что купить механическую трансмиссию готовы не все, но компания намерена еще подождать и увидеть новую картину по продажам.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Volkswagen , Honda , Ford
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