Новый Cadillac CT4-V Blackwing вышел на тесты в камуфляже 

Кроссоверы и внедорожники сегодня в моде, но это не мешает Cadillac обратиться к энтузиастам, подарив им пару спортивных седанов. Американский люксовый бренд только начинает работать с CT4-V и CT5-V, поскольку оба получат обработку Blackwing с большей мощностью и наличием механической коробки передач.

Фотошпионы поймали на тестах меньший из двух седанов, проходивший испытания на полигоне General Motors Milford в Мичигане. Камуфляж намекает на то, где произойдут изменения по сравнению с версией, отличной от Blackwing, особенно на переднем и заднем бамперах и боковых юбках. Заметны и вентилируемые передние крылья, чтобы охладить тормоза.

Спойлер крышки багажника торчит намного больше, чем тонкая кромка стандартного CT4-V, в то время как легкосплавные диски, вероятно, чуть большего размера. Более мощные воздухозаборники, установленные Cadillac спереди, позволяют предположить, что для охлаждения двигателя под выпуклым капотом требуется дополнительное оборудование.

Заблуждение вызывает то, что Blackwing CT4-V на самом деле не будет использовать двухмоторный 4,2-литровый V8, установленный в недолговечном CT6-V, где он развивает 550 лошадиных сил и 868 Ньютон-метров крутящего момента. Ходят слухи, что Cadillac устанавливает 3,6-литровый V6 с турбонаддувом от ATS-V, на 464 л.с. и 445 и 603 Нм. Ожидается, что будет предлагаться и автоматическая коробка передач с десятью скоростями.

Согласно последним данным, официальное раскрытие информации о CT4-V было отложено, он выйдет либо к концу года, либо к началу 2021 года, когда его старшая версия также должна стать официальной. Продажи, как сообщается, начнутся в середине 2021 года, при этом цена будет значительно превышать 44,495 долларов.