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Экологи выберут самый вредный внедорожник 

Car.ru 2 часа назад
Экологи выберут самый вредный внедорожник
Фото: Twitter
В рамках ежегодного конкурса Der Goldene Geier 2020 будет выбран автомобиль, который отличается наибольшим вредом для окружающей среды.
Отметим, что для того, чтобы выбрать победителя данной премии сотрудники немецких экологических компаний проводят ряд исследований, позволяющих определится с тем, кто действительно должен получить награду.
В этом году претендентами становятся модели: гибридный Audi Q7, BMW X7, Range Rover Sport, пикап Volkswagen Amarok и Mercedes GLS. По словам экологов, с каждым годом эти машины дорабатываются производителями. Но несмотря на это, они продолжают оставаться довольно опасными для окружающей природы.
Удивительно, что в этом году в рейтинг к внедорожникам и кроссоверам попал и пикап Amarok. Но экологи уверяют, что уровень его вредных выбросов довольно велик, поэтому они не могли не взять его в список претендентов, понимая, какой урон он наносит окружающей природе.
Кто станет победителем сказать сложно. Сейчас экологи будут проводить повторные эксперименты и тестирования, которые и дадут им право назвать лидера в перечне аутсайдеров.
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Бортжурнал , Audi , Volkswagen Amarok , Audi Q7 , BMW , Volkswagen , Rover , Land Rover
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