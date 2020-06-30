Hyundai раскрыла подробности об обновлённом Santa Fe

Компания Hyundai раскрыла подробности о силовых установках для обновлённого Santa Fe: на старте продаж в Южной Корее кроссовер предложат с дизельным мотором, а позже ожидается появление бензинового агрегата. Кроме того, для модели заявлены две гибридные модификации.

Santa Fe пережил глубокую модернизацию: кроссовер перебрался на новую платформу (ту же, которая лежит в основе Sonata) и преобразился внешне. Первым рынком, до которого добралась новинка, стала Южная Корея. На старте продаж модель будет комплектоваться безальтернативным дизельным двигателем Smartstream объёмом 2,2 литра мощностью 202 лошадиные силы и 440 Нм крутящего момента.

Следом у дилеров появится вариант с бензиновой «турбочетвёркой» 2.5 T-GDi Smartstream, отдача которого пока не объявлена. На Sorento аналогичный агрегат выдаёт 281 силу и 421 Нм момента. Ожидается, что бензиновая модификация поступит в продажу в третьем квартале нынешнего года.

Hyundai

В список оснащения Santa Fe для южнокорейского рынка входят системы удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания объектов, выбора режима движения Terrain Mode, предотвращения столкновений на парковке при движении задним ходом и цифровая панель приборов. Модель можно приобрести как в пяти-, так и в семиместном исполнении.

Цены на новинку в Южной Корее варьируются в диапазоне от 31 220 000 до 39 860 000 вон, что в пересчёте на рубли составляет 1,8-2,3 миллиона рублей.

Что же касается новинок Hyundai, запланированных для России, то во второй половине 2020 года до дилеров доберётся большой восьмиместный кроссовер Palisade, осенью в продажу поступит новая Elantra, в середине 2021 года на рынок выйдет Creta второго поколения, в то же время появится обновлённый Santa Fe, а следом — Tucson и минивэн H1.