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Появились подробности об обновлённом Hyundai Santa Fe 

Motor.ru 3 часа назад
Hyundai раскрыла подробности об обновлённом Santa Fe
Фото: Hyundai
Компания Hyundai раскрыла подробности о силовых установках для обновлённого Santa Fe: на старте продаж в Южной Корее кроссовер предложат с дизельным мотором, а позже ожидается появление бензинового агрегата. Кроме того, для модели заявлены две гибридные модификации.
Santa Fe пережил глубокую модернизацию: кроссовер перебрался на новую платформу (ту же, которая лежит в основе Sonata) и преобразился внешне. Первым рынком, до которого добралась новинка, стала Южная Корея. На старте продаж модель будет комплектоваться безальтернативным дизельным двигателем Smartstream объёмом 2,2 литра мощностью 202 лошадиные силы и 440 Нм крутящего момента.
Следом у дилеров появится вариант с бензиновой «турбочетвёркой» 2.5 T-GDi Smartstream, отдача которого пока не объявлена. На Sorento аналогичный агрегат выдаёт 281 силу и 421 Нм момента. Ожидается, что бензиновая модификация поступит в продажу в третьем квартале нынешнего года.
Hyundai
В список оснащения Santa Fe для южнокорейского рынка входят системы удержания в полосе, предотвращения фронтальных столкновений с функцией распознавания объектов, выбора режима движения Terrain Mode, предотвращения столкновений на парковке при движении задним ходом и цифровая панель приборов. Модель можно приобрести как в пяти-, так и в семиместном исполнении.
Цены на новинку в Южной Корее варьируются в диапазоне от 31 220 000 до 39 860 000 вон, что в пересчёте на рубли составляет 1,8-2,3 миллиона рублей.
Что же касается новинок Hyundai, запланированных для России, то во второй половине 2020 года до дилеров доберётся большой восьмиместный кроссовер Palisade, осенью в продажу поступит новая Elantra, в середине 2021 года на рынок выйдет Creta второго поколения, в то же время появится обновлённый Santa Fe, а следом — Tucson и минивэн H1.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Santa Fe
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