РФ ограничили в праворульных автомобилях

Новые ограничения на ввоз праворульных машин в РФ вступают в силу с 1 июля. Под запрет на ввоз попал праворульных транспорт категорий М2 и М3 — пассажирские автобусы, микроавтобусы и строительная спецтехника.

Кроме того, усложняется процедура растаможки легковых автомобилей. Владельцу такого автомобиля будет необходимо получить технический сертификат, подтверждающий соответствие конструкции машины требованиям безопасности.

Как отмечает представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России, общий размер платежей на праворульные автомобили, в том числе которые будут ввозиться в ЕАЭС после 1 июля 2020 года, формируется согласно положениям законодательства ЕАЭС и РФ и варьируется в зависимости от экологического класса машины, даты выпуска, объема двигателя и других параметров.

По данным ФТС, при ввозе такого автомобиля физическим лицом для личного пользования ему необходимо уплатить таможенные сборы за таможенные операции, размер которых варьируется от 500 руб. до 30 тыс. рублей в зависимости от таможенной стоимости автомобиля, таможенные пошлины и налоги по единым ставкам, а также утилизационный сбор в зависимости от категории транспортного средства и даты выпуска.

Кроме того, представитель ФТС отметил, что при помещении автомобиля под таможенную процедуру для внутреннего потребления для исчисления ввозных таможенных пошлин применяются ставки Единого таможенного тарифа ЕАЭС, установленные решением Совета ЕЭК, за исключением отдельных случаев.