Как аннулировать автомобильную доверенность на ТС 

Многие подумают, что тема не очень то и актуальна, ведь сегодня доверенность на автомобиль никому не нужна. Но это совсем не так. Безусловно, для того, чтобы покататься на машине, которая принадлежит другому человеку, доверенность сегодня уже не требуется. Но разве её оформляли только для этого? Представим, что вы просили знакомого вместо вас зарегистрировать транспортное средство.

Это не редкая практика, бывает, что действовать нужно здесь и сейчас, а самого владельца ТС совершенно нет в городе. А вот у вашего доверенного лица имеется документ, который разрешает ему производить в отношении вашего авто регистрационные действия. Но в жизни бывает всё, и вы могли сильно поругаться с некогда близким другом и побояться, что он может вам как то напакостить. Не переживайте, доверенность вы можете отозвать по своему первому желанию. В случае, если вы её составляли в письменной форме, то вам нужно это доверенное лицо уведомить о вашем желании. Отправлять запрос нужно по месту жительства, желательно воспользоваться почтой. Обязательно закажите письмо с уведомлением. Так же вы можете отдать документ и лично, но в том случае он должен написать расписку о том, что уведомление получил. Человек, у которого была доверенность, должен вернуть её владельцу автомобиля. Бывает, что человек не идёт на компромисс и не отдаёт бумагу для того, чтобы позлить. Тогда нужно пойти в ГИБДД и уведомить о том, что вы хотите доверенность отозвать. Не хотите ехать, опять же, воспользуйтесь услугами любимой почты. Всё достаточно просто.

Даже если ваша доверенность заверялась нотариально, то действовать нужно по тому же самому принципу. Но только в таком случае необходимо дойти до нотариуса и оповестить его об этом. Отличие нотариальной доверенности от обычной заключается в том, что её можно вернуть либо доверителю, либо нотариусу.

А что, если автомобилист не знает где можно найти того, кому он доверил управление своим автомобилем? Вы всё равно должны отправлять уведомление по адресу прописки вашего друга/родственника, либо по адресу его последнего проживания.

Если доверитель вообще отказывается возвращать бумагу, то тогда вы можете обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Припугните его тем, что по закону его действия могут расценить как мошенничество чистой воды. Главное не заключать "безотзывные доверенность". Иначе отозвать её можно будет только тогда, когда закончится срок действия документа. Обычно она оформляется только нотариусом.

Всё достаточно просто, главное не паниковать и вообще вовремя вспомнить, что вы когда-то оформляли доверенность. Никто от подобных ситуаций не застрахован и некто, кого вы ещё совсем недавно считали другом, может сделать вам пакость. И лучше, если вы на месте разрешите всю ситуацию и дело не дойдёт до полиции.