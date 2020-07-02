Volvo объявила массовый отзыв авто по всему миру 

Компания Volvo объявила о масштабном отзыве автомобилей из-за неисправности стального троса в ремнях безопасности передних сидений. Потенциальную опасность выявили в 2,2 миллионах автомобилей моделей V60, V70 и XC60.

Автопроизводитель, принадлежащий китайской Geely , заявил, что не получал никаких сообщений о несчастных случаях или травмах, связанных с дефектом, и отзыв авто станет превентивной мерой, чтобы избежать любых возможных сложностей в будущем.

«Проблема связана со стальным тросом в крепежах ремней безопасности передних сидений. При определенных редких обстоятельствах и поведении пассажира со временем он может износиться и стать неисправным, а это приведет к снижению функции удержания», — приводит пояснение компании Reuters.

Представитель Volvo заявил, что компания не будет комментировать стоимость отзыва для компании. А ремонт авто для владельцев будет бесплатным.