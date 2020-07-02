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Volvo объявила массовый отзыв авто по всему миру 

Мир24 и ещё 6 2 часа назад
Volvo объявила массовый отзыв авто по всему миру
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Компания Volvo объявила о масштабном отзыве автомобилей из-за неисправности стального троса в ремнях безопасности передних сидений. Потенциальную опасность выявили в 2,2 миллионах автомобилей моделей V60, V70 и XC60.
Автопроизводитель, принадлежащий китайской Geely, заявил, что не получал никаких сообщений о несчастных случаях или травмах, связанных с дефектом, и отзыв авто станет превентивной мерой, чтобы избежать любых возможных сложностей в будущем.
«Проблема связана со стальным тросом в крепежах ремней безопасности передних сидений. При определенных редких обстоятельствах и поведении пассажира со временем он может износиться и стать неисправным, а это приведет к снижению функции удержания», — приводит пояснение компании Reuters.
Представитель Volvo заявил, что компания не будет комментировать стоимость отзыва для компании. А ремонт авто для владельцев будет бесплатным.
Ранее об отзывах авто в России объявили Hyundai — компания отзывает более 47 тысяч автомобилей Elantra, и Audi — компания отзовет около 400 авто из-за системы вызова экстренных служб.
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Комментарии
Бортжурнал , Hyundai , Volvo , Geely , Audi , Reuters
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