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Названы самые дешевые новые машины в России 

Авторамблер и ещё 1 2 часа назад
Новые и дешевые авто: обновленный рейтинг
Фото: Авторамблер
Ряд перестановок на авторынке, а также сложная экономическая ситуация, вынуждающая бренды повышать цены, привели к изменениям в списке самых доступных для россиян новых автомобилей.
Новый рейтинг самых дешевых машин, которые можно найти у автодилеров страны, представила в пятницу "Российская газета".
Так, с первого по четвертое места рейтинга традиционно занимает семейство отечественной Lada Granta. На первой строчке расположился седан со стартовым ценником в 465,9 тыс. руб., на втором — хэтчбек за 482,9 тыс. руб., на третьем — лифтбек за 483,9 тыс. руб., а на четвертом — универсал за 483,9 тыс. руб. Несмотря на уже четвертое повышение цен за год, о котором стало известно накануне, Granta остается самой дешевой моделью на российском авторынке.
Несильно отстают Datsun on-DO и mi-DO, которые также носят звание самых доступных иномарок в стране. Так, седан on-DO предлагается россиянам за 516 тыс. руб. в "базе", а хэтчбек mi-DO — за 539 тыс. руб. Однако вскоре это звание достанется другим импортным автомобилям: в мае стало известно, что в течение трех лет Datsun покинет российский рынок.
На седьмой строчке — снова Ladaс классическим внедорожником 4х4, стоимость которого начинается с 566,9 тыс. руб. В четверг стало известно, что АвтоВАЗ планирует расширить линейку "Нивы" новой "черной" версией Black Urban с особым дизайном.
Восьмое и девятое места достались Renault Logan и Sanderoс одинаковым стартовым ценником в 577 тыс. руб., а завершает рейтинг китайский Lifan Solanoстоимостью от 579,9 тыс. руб.
После ухода Datsun в рейтинг могут попасть бюджетные Chevrolet узбекской сборки — Spark, Nexia 3 и Cobalt — которые сменили на российском рынке машины бренда Ravon. Продажи пока не стартовали, однако, по предварительным данным, их цена будет начинаться с 700 тыс. руб.
Из-за корректировки ценников АвтоВАЗа из десятки бюджетных автомобилей "вылетел" Lada Largus, который подорожал на 37 тыс. руб. Он уступил место Lifan Solano, который китайский бренд распродает со скидкой.
В прошлом году стало известно, что Lifan столкнулся с серьезными финансовыми трудностями: заводы в Китае закрыты, и бренд распродает остатки автомобилей. В России же бренд заметно отстает от показателей соотечественников Haval и Geely.
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Бортжурнал , Geely , Lada Largus , Datsun , Lifan Solano , Chevrolet , Lada Granta , Lifan , Lada , Renault Logan , Renault , Datsun on-DO , Автоваз , "Российская газета"
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