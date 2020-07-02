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Раскрыта внешность преемника классического Land Rover Defender 

Motor.ru и ещё 2 3 часа назад
Как выглядит преемник Land Rover Defender
Фото: Motor.ru
Подразделение Ineos Automotive, входящее в состав химического концерна Ineos и поставившее себе целью построить «преемника классического Land Rover Defender», показало финальный дизайн будущего внедорожника. Как и ожидалось, автомобиль сделали «квадратным», чтобы подчеркнуть его утилитарность. Причем в облике есть отсылки не только к «первому» Defender, но и моделям румынской ARO.
После неудачной попытки в 2016 году выкупить у Land Rover часть сборочной линии и права на производство оригинального Defender, владелец Ineos Джим Рэтклифф основал новую фирму и решил стоить внедорожник с нуля. Предполагалось, что модель станет аналогом классического «Дефендера», но более современным и надежным. К проекту Grenadier удалось привлечь производителя Mercedes-Benz G-Class компанию Magna-Steyr, немецкую MBTech, частично принадлежащую концерну Daimler AG, и даже BMW, которая выступила поставщиком бензиновых и дизельных двигателей.
Motor
Главное преимущество «Гренадёра» — классическая конструкция. Для внедорожника спроектирована собственная стальная рама лестничного типа, в подвеске используются неразрезные мосты с тягами Панара. Кузов представляет собой микс из алюминия, высокопрочных сплавов и композитов, и в компании надеются, что общая масса машины не превысит 2400 килограммов. В качестве силовых установок выбраны 3,0-литровые рядные «шестерки» BMW B57/B58. Тяга на колеса передается через восьмидиапазонный «автомат» ZF и раздаточную коробку с понижающим рядом.
Дизайн же выполнен с оглядкой на лучших представителей сегмента. Авторы не скрывают, что черпали вдохновение в моделях Jeep, Land Rover, а также Toyota Hilux, FJ40, Nissan Patrols и Ford Bronco. Кроме того, их интересовали Unimog, армейские внедорожники и машины, созданные для покорения африканских пустынь. Тем не менее трудно не заметить, что Ineos Grenadier больше всего похож на любимый Рэтклиффом «Дефендер», а из-за расположения фар — ещё и на модели румынской ARO.
Следующий этап разработки — ресурсные испытания. Они займут около года, и за это время прототипы проедут порядка 1,8 миллиона километров, в том числе по бездорожью. Серийное производство «Гренадёров» на заводе в Уэльсе, Англия, начнется в конце 2021 года. Сначала на рынок выйдет пятидверный вариант, затем компания планирует представить пикап. Автомобиль ориентировочно будет стоить 40 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно 3,5 миллиона рублей. Столько же в Великобритании просят за «второй» Land Rover Defender.
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Бортжурнал , Jeep , Land Rover Defender , Nissan , BMW , Toyota Hilux , Ford Bronco , Toyota , Rover , Daimler , Land Rover , Mercedes-Benz , Ford
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