Культовое российское авто выживают из Европы

Автор издания Focus Йенс Майнерс рассказал , что немецкие фанаты российского бренда Lada встали на защиту автомобилей, которые могут покинуть рынок из-за новых требований по объемам выхлопов в атмосферу.

Как отмечает автор материала, вес этой петиции придает и поддержка управляющего директора Lada Germany Дитера Тржаска. В последние годы были предприняты усилия по расширению дилерской сети, и в дополнение к трех— и пятидверным версиям классической Lada 4x4 был представлен современный седан Vesta.

По словам Майнерса, Renault-Nissan часто называют виновником сокращения экспорта этих автомобилей в Западную Европу: французы купили долю у россиян в 2008 году но, видимо, считают Lada конкурентом своего недорогого бренда Dacia . Но также проблемой для экспорта являются и новые европейские требования по CO2. Они призваны повысить спрос на дорогостоящие электромобили за счет отказа от недорогих, классических транспортных средств.

Тем не менее, авторы петиции убеждены, что для небольшого автопроизводителя, а именно таким является подразделение Lada в Европе, можно было бы найти пути и средства для выживания.

Исчезновение Lada стало бы потерей для автомобильного ландшафта, считает Майнерс. Он назвал 4x4 / Niva «самым долгоиграющим» автомобилем на рынке, который полностью подходит для повседневного использования, поскольку его малый радиус поворота предназначен и для движения по городу. Кроме того, это авто можно отремонтировать при очень приемлемых затратах. Стартовая цена около 11 тысяч евро (около 876 тысяч рублей) приятно мала, но внешне авто совсем не кажется маленьким.

«И поэтому неудивительно, что после почти 45 лет с начала производства модель имеет столько поклонников, среди которых, как говорят, и президент России Владимир Путин. Возможно, «да» из Кремля поможет обеспечить будущее этого автомобильного «посла» за пределами России», — заключил автор материала.