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ТОП-3 китайских авто, которые заинтересуют автолюбителей 

Car.ru 5 часов назад
ТОП-3 китайских авто, которые заинтересуют автолюбителей
Фото: Car.ru
Китайский авторынок — это самая большая платформа для продаж машин в мире. Экспертами составлен рейтинг лучших китайских моделей.
На первом месте разместилась вариация Besturn T99 от FAW. Речь идёт о переднеприводном городском паркетнике. В авто отсутствует полноприводная система. Модель оснащается двухлитровым мотором с турбонаддувом на 224 лошадиные силы, а также восьмиступенчатой АКПП. Интерьер получил 3 больших сенсорных монитора на 8 и 12,5 дюймов. Стоимость Besturn T99 составляет 1 600 000 руб.
Брендом Great Wall, а вернее, его дочерней компанией Wey была создана версия VV7 GT. Премиальная марка обладает богатым оснащением. Модель комплектуется камерой заднего вида, лазерными фарами дальнего света, имеющими люминофорные секции, системой распознавания лица водителя. В авто используется полноприводная система, двухлитровый мотор VV7 GT 2 на 234 лошадиные силы, роботизированная 7-ступенчатая КПП с двумя сцеплениями. В КНР за авто придётся выложить 2 100 000 — 2 300 000 руб.
Третье место досталось электромобилю Byton M-Byte. Авто получило передний и полный привод. Для самой продвинутой полноприводной вариации предлагается два электромотора, генерирующие в общем мощность в 476 лошадей. Транспортное средство может на одном заряде преодолеть 505 км. Функция быстрой зарядки M-Byte позволяет зарядить за полчаса 80% АКБ. Авто комплектуется 48-дюймовой сенсорной панелью по всей ширине салона.
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Комментарии 2
Бортжурнал , FAW
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