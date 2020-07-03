Как проучить соседа-наглеца

Наверное, мало найдется автолюбителей, не сталкивавшихся с такой проблемой, как брошенный кем-то автомобиль, перекрывающий выезд с парковки. Но что делать, когда такое поведение становится нормой жизни и наглый, беспринципный владелец машины, ни с кем не считаясь, паркуется как ему вздумается.

Правдивая суть печальной практики. Чтобы проще было понять те неприятные ощущения, которые возникают в таких незавидных случаях, будет лучше обратиться к вполне реальной жизненной ситуации, всю последовательность которой будет правильнее разбить по пунктам. В больших городах, где практически у каждого жителя существует собственная машина, довольно тяжело найти постоянное место парковки и приходится довольствоваться той возможностью, которая выпадает в текущий момент времени. Нередко случается оставлять железного коня за несколько сотен метров до многоэтажки, в которой проживаешь. Но вот, наконец, выдался удачный день, когда автовладельцу удалось приехать с работы пораньше и получилось поставить машину на стоянку прямо возле подъезда. Однако, выходя из дома на следующее утро, водитель транспортного средства обнаруживает неприятную ситуацию, когда выезд ему перекрывается другим авто.

К сведению! В таких случаях порядочные автолюбители, если им вынужденно пришлось поступить подобным образом, прикладывают между стеклом и дворником номер своего телефона, да и сам автомобиль стараются оставлять не дольше чем на десять-пятнадцать минут. В таком случае представляется вполне логичным, если владелец заблокированной машины начинает озадаченно осматривать «брошенную» преграду в поисках сведений, указывающих на контакты хозяина. К его удивлению, их не оказывается. Можно еще подумать, что человек попросту очень сильно спешил, потому и не смог поступить как принято в таких ситуациях. Предполагая, что его отсутствие не затянется, можно конечно немного подождать, надеясь на человеческую порядочность и сознательность. Когда же через полчаса оказывается, что все мыслимые и немыслимые сроки уже исчерпаны, а опоздание на работу становится неизбежным, приходится отказываться от этой глупой затеи и добираться к месту трудоустройства на общественном транспорте. Поразительно, но и вечером тот же самый автомобиль можно увидеть на прежнем месте, и уже здесь волей-неволей приходиться дожидаться владельца, чтобы попытаться высказать ему накопившиеся претензии. Однако, как показывает практика, водители, допускающие подобное поведение, в общении ведут себя крайне по-хамски, не скупясь в ответах на взаимные упреки. Обычно такие ситуации не находят мирных путей разрешения и стоит искать более благоразумные варианты.

Исключительный способ, позволяющий указать наглецу его «место». Когда становится понятно, что поведение самодовольного автовладельца начинает входить в систему, а его транспортное средство практически каждый день перегораживает выезд с парковочной территории, следует прибегнуть к одному простому, но очень эффективному способу. В таких непростых ситуациях не будет считаться чем-то зазорным, если обратиться по телефону в ближайшее отделение Когда становится понятно, что поведение самодовольного автовладельца начинает входить в систему, а его транспортное средство практически каждый день перегораживает выезд с парковочной территории, следует прибегнуть к одному простому, но очень эффективному способу. В таких непростых ситуациях не будет считаться чем-то зазорным, если обратиться по телефону в ближайшее отделение ГИБДД и сообщить об оставленном в неположенном месте транспортном средстве, а самому потом, не скрывая злорадного удовольствия, наблюдать, как автомобиль обидчика грузится на эвакуатор, сам же он через некоторое время, будучи в паническом настроении, бегает по округе и ищет свою машину, еще не осознавая, что ему грозит штраф.

Можно ли самому передвинуть авто? Сделать конечно это можно, но если в этом случае автомобилю будет нанесен урон, хотя бы появится маленькая царапина, тогда придётся уже вам возмещать ущерб и именно перекрывший выезд автовладелец уже станет на виновной, а пострадавшей стороной.

Самый действенный способ. Данный способ, конечно, не решит проблему мгновенно, но обычно дает хороший результат. Все что требуется это вызвать сотрудников на место происшествия и зафиксировать факт нарушения выезда с парковки. Приехавшие сотрудники ДПС составят протокол и если не смогут вручить его лично нарушителя, то отправят его почтой. В данном случае придётся заплатить штраф на основании ст. 12.19 части 4 КоАП. Если нарушитель дальше продолжит так парковать автомобиль можно снова вызвать сотрудников. Обычно хватает одного выписанного штрафа.

Итог. Подобные случаи помогают убедиться, что с хамским поведением можно бороться только такими способами, а полученный урок позволит отчетливо уяснить, что от этого места в дальнейшем будет лучше держаться подальше.