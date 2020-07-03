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Aston Martin Дэвида Бэкхема продают за 39 миллионов рублей 

Авторамблер и ещё 1 3 часа назад
Aston Martin Дэвида Бэкхема продают за 39 миллионов рублей
Фото: Авторамблер
На продажу выставили кабриолет Aston Martin V8 Volante, которым Бэкхем владел 15 лет.
Легендарный футболист, игравший в "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "ПСЖ", купил автомобиль в 2003 году и не раз попадался в объектив папарацци, когда разъезжал на нем по улицам Лондона. Когда Бэкхем подписал контракт с "Реал Мадрид", он переправил любимую машину в Испанию.
Aston Martin в бордовом цвете кузова с бежевым кожаным салоном был изготовлен в 1988 году. Он приводится в движение 5,3-литровым V8 мощностью 428 л.с. — мотор разгоняет кабриолет до первой "сотни" за 5,2 сек., а максимальная скорость составляет 270 км/ч.
Всего было выпущено только 78 таких Volante. Бэкхем расстался с кабриолетом только в 2018 году после 15 лет владения, в течение которых тщательно ухаживал за своим фаворитом.
Теперь автомобиль выставлен на продажу подразделением Aston Martin Works, которое занимается ремонтом, реставрацией и продажей классических моделей. V8 Volante оценили в 445 тыс. фунтов стерлингов, или 39 млн руб. по текущему курсу. На автомобиль дается гарантия в один год.
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Бортжурнал , Aston Martin , Дэвид Бэкхем , Реал , Манчестер Юнайтед
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