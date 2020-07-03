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Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием 

Car.ru 2 часа назад
Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием
Фото: Car.ru
Как известно, стоимость техосмотра становится одним из важных факторов при выборе и покупке авто. Эксперты назвали модели из массового сегмента, для которых процедура обходится дороже в Москве и Санкт-Петербурге.
На первом месте рейтинга оказались кроссоверы от чешской компании Skoda. В Москве за три первые процедуры техосомтра для Kodiaq обойдутся в чуть более 46 тысяч рублей, в северной столице придется заплатить на 3 тысячи меньше.
На вторую позицию специалисты поставили Skoda Rapid. Хотя модель стоит недорого, в столице за три техосмотра водители платят почти 46 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — немного больше 38 тысяч.
Skoda Karoq оказалась на третьем месте в ТОПе. В Москве процедура техосмотра для его владельцев в первые три раза обходится в сумму в общей сложности в 44 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 1 тысячу дешевле.
Почти 43 тысячи придется отдать за те же процедуры для Volkswagen Tiguan, который разместился на четвертой строчке, а в ТОП-5 держится в России Mitsubishi Outlander.
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Бортжурнал , Skoda Rapid , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan , Mitsubishi , Skoda Karoq , Mitsubishi Outlander
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