Названы автомобили с самым дорогим техобслуживанием 

Как известно, стоимость техосмотра становится одним из важных факторов при выборе и покупке авто. Эксперты назвали модели из массового сегмента, для которых процедура обходится дороже в Москве и Санкт-Петербурге.

На первом месте рейтинга оказались кроссоверы от чешской компании Skoda . В Москве за три первые процедуры техосомтра для Kodiaq обойдутся в чуть более 46 тысяч рублей, в северной столице придется заплатить на 3 тысячи меньше.

На вторую позицию специалисты поставили Skoda Rapid . Хотя модель стоит недорого, в столице за три техосмотра водители платят почти 46 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — немного больше 38 тысяч.

Skoda Karoq оказалась на третьем месте в ТОПе. В Москве процедура техосмотра для его владельцев в первые три раза обходится в сумму в общей сложности в 44 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 1 тысячу дешевле.