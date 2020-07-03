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ТОП-5 необычных способов не уснуть за рулем 

Car.ru 3 часа назад
ТОП-5 необычных способов не уснуть за рулем
Фото: Car.ru
Согласно исследованиям американского автомобильного клуба ААА ("Triple A"), аварии по вине уснувшего водителя происходят чаще, чем считалось ранее. В проведенном исследовании участвовало свыше 3 500 добровольцев. На несколько месяцев их автомобили оснастили специальными камерами.
За этот период произошло 700 ДТП. Выяснилось, что по причине усталости происходит 9,5% аварий, а не 1-2%.
Отправляясь в дальний путь, водитель должен просчитать маршрут таким образом, чтобы он мог периодически отдыхать.
Но если поездка срочная, то вам могут пригодиться несколько реально действующих способов борьбы со сном.
Первое что мы можем предложить — это кофе. Конечно, это не панацея, и действие этого бодрящего напитка продлится максимум двадцать минут. Но шансы есть.
Второй вариант — это неприятная музыка. Всегда в запасе нужно иметь музыкальные записи, которые у вас вызывают отвращение. Если включить такую музыку, можно выкроить у сна около 20 минут.
Если рядом сидящего пассажира клонит в сон, лучше отправить его на заднее сиденье. Все потому, что его вид начнет вызывать сонливость и у вас.
Весьма оригинальный способ предложил наш читатель. Речь идет о горчичниках. Расположите горчичник между лопаток. Через 15-20 минут наступает болевой эффект.
Но наиболее эффектным средством борьбы с сонливостью являются гормоны. Если вы отправляетесь в путь с дамой, заведите с ней разговоры "про это". Сон снимет, как рукой.
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