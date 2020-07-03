Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какова вероятность взрыва газа в авто в момент ДТП? 

Car.ru 2 часа назад
Какова вероятность взрыва газа в момент ДТП?
Фото: Car.ru
В России уже довольно много автолюбителей ощутили реальную выгоду от перехода на газовое топливо. Еще бы, ведь стоит газ почти в два раза меньше бензина.
Однако некоторые автомобилисты все же осторожничают и не спешат устанавливать на свой автомобиль ГБО, даже с оглядкой на явную выгоду.
Конечно, установка ГБО стоит недешево. Но главную проблему осторожные автолюбители видят именно в оборудовании. Мол, в ДТП машина может банально взорваться. А эта перспектива отбивает всякую охоту обновлять оборудование машины. Но так ли все серьезно? Давайте разбираться.
Начнем пожалуй с того, что ГБО применяется не только у нас в стране, но и за рубежом. А в той же Европе к безопасности предъявляются серьезные требования.
На самом деле взрыв вполне реален. Но для этого должно воедино собраться множество факторов. И поэтому реальная угроза взрыва ничтожно мала.
При этом мы настоятельно рекомендуем устанавливать только сертифицированное оборудование в официальных сервисах.
Видео дня. Проезд по платным участкам трассы М11 подорожал
Car.ru: последние новости
ТОП-5 необычных способов не уснуть за рулем ТОП-5 необычных способов не уснуть за рулем ТОП-5 самых дешевых авто в России на 1 июля 2020 года ТОП-5 самых дешевых авто в России на 1 июля 2020 года Как отучить нерадивого водителя постоянно перекрывать выезд соседям Как отучить нерадивого водителя постоянно перекрывать выезд соседям
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Зачем водители показывают встречным открытую ладонь?
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Разъяренный «обочечник» устроил стрельбу в Санкт-Петербурге
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Машина-невидимка: какие авто никогда не останавливают?
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Названы признаки готовящегося угона автомобиля
Видео
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
00:59
Появилось видео с места ДТП с Михаилом Ефремовым
ДТП
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
01:05
Столкновение такси и Ferrari попало на видео
ДТП
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
01:09
Опубликовано видео падения девушки с мчащегося байка
ДТП
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
00:22
Опубликовано видео с места столкновения поезда с иномаркой
ДТП
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
01:19
«Пожалуйста, скорую. Я воблинг словила»
ДТП
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
03:25
«Ситуация фантастическая»: россиян ждет рост цен
Автоновости
В РФ придумали наказание нарушителям ПДД
01:38
В РФ придумали наказание нарушителям ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение