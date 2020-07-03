Какова вероятность взрыва газа в момент ДТП?

В России уже довольно много автолюбителей ощутили реальную выгоду от перехода на газовое топливо. Еще бы, ведь стоит газ почти в два раза меньше бензина.

Однако некоторые автомобилисты все же осторожничают и не спешат устанавливать на свой автомобиль ГБО, даже с оглядкой на явную выгоду.

Конечно, установка ГБО стоит недешево. Но главную проблему осторожные автолюбители видят именно в оборудовании. Мол, в ДТП машина может банально взорваться. А эта перспектива отбивает всякую охоту обновлять оборудование машины. Но так ли все серьезно? Давайте разбираться.

Начнем пожалуй с того, что ГБО применяется не только у нас в стране, но и за рубежом. А в той же Европе к безопасности предъявляются серьезные требования.

На самом деле взрыв вполне реален. Но для этого должно воедино собраться множество факторов. И поэтому реальная угроза взрыва ничтожно мала.

При этом мы настоятельно рекомендуем устанавливать только сертифицированное оборудование в официальных сервисах.