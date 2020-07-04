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Названы самые бесполезные автомобильные примочки 

Мария Иванова 23 минуты назад
Названы самые бесполезные автомобильные примочки
Фото: depositphotos.com
Портал Car.ru составил рейтинг самого бесполезного вспомогательного оснащения, которое автопроизводители добавляют в свои машины. Первое место заняла функция, позволяющая открыть багажник ногой.
Портал назвал эту функцию забавной и удобной в случаях, когда заняты обе руки, но на практике работает она «весьма неуверенно».
На втором месте — штатный ароматизатор, которые позволяет не вешать лишних «елочек». Однако запас ароматизированной жидкости быстро заканчивается, а новый флакон стоит дорого.
Третью строчку разделили между собой подставка для монет и лампа для чтения. Оплатить услуги на дорогах давно можно безналичным способом, а яркий светильник в авто требуется далеко не всем.
На четвертом месте оказалась функция голосового управления, которая у большинства производителей развита недостаточно, устройство часто не может определить, что именно говорит водитель.
Пятой бесполезной примочкой портал назвал подставку для очков, которая полезна, но часто слишком мала, а на шестое место поставил встроенные соцсети, которые отвлекают водителя.
Как сообщал «Рамблер», ранее свой список сомнительных автоопций составил портал «За рулем». Он включил в рейтинг систему «старт/стоп», отключающую двигатель, бесключевой доступ, низкопрофильные шины, панорамные крыши и LED-фонари.
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Бортжурнал
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