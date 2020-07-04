Названы самые бесполезные автомобильные примочки 

Портал Car.ru составил рейтинг самого бесполезного вспомогательного оснащения, которое автопроизводители добавляют в свои машины. Первое место заняла функция, позволяющая открыть багажник ногой.

Портал назвал эту функцию забавной и удобной в случаях, когда заняты обе руки, но на практике работает она «весьма неуверенно».

На втором месте — штатный ароматизатор, которые позволяет не вешать лишних «елочек». Однако запас ароматизированной жидкости быстро заканчивается, а новый флакон стоит дорого.

Третью строчку разделили между собой подставка для монет и лампа для чтения. Оплатить услуги на дорогах давно можно безналичным способом, а яркий светильник в авто требуется далеко не всем.

На четвертом месте оказалась функция голосового управления, которая у большинства производителей развита недостаточно, устройство часто не может определить, что именно говорит водитель.

Пятой бесполезной примочкой портал назвал подставку для очков, которая полезна, но часто слишком мала, а на шестое место поставил встроенные соцсети, которые отвлекают водителя.