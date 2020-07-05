Автопилот Tesla кардинально обновили 

Как известно, системы автопилота в транспортных средствах автобренда Tesla являются лучшими на рынке серийных потребительских автомобилей. Вскоре их планируют кардинально обновить.

По заявлению Илона Маска, на протяжении 2-4 месяцев компания Tesla планирует представить масштабное обновление. Речь идёт о функции автопилота.

На сегодняшний день пока отсутствуют точные подробности в отношении данного вопроса. По заявлению специалистов речь ведётся в отношении глобальной модернизации современной системы.

В настоящее время неясно, станет ли такое обновление доступным для всех имеющихся на авторынке машин бренда Tesla. Возможно, будут иметь место ограничения по отношению к аппаратному обеспечению.

Межу тем известно, что автомобили Tesla не подвергаются привычным для автопрома стадиям рестайлинга, а также фейслифтинга. При этом та же вариация Model S претерпела большие изменения в техническом плане. Речь в данном случае также ведётся в отношении вычислительных блоков, отвечающих за функцию автопилота.