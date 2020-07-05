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Автопилот Tesla кардинально обновили 

Car.ru 2 часа назад
Автопилот Tesla кардинально обновили
Фото: car.ru
Как известно, системы автопилота в транспортных средствах автобренда Tesla являются лучшими на рынке серийных потребительских автомобилей. Вскоре их планируют кардинально обновить.
По заявлению Илона Маска, на протяжении 2-4 месяцев компания Tesla планирует представить масштабное обновление. Речь идёт о функции автопилота.
На сегодняшний день пока отсутствуют точные подробности в отношении данного вопроса. По заявлению специалистов речь ведётся в отношении глобальной модернизации современной системы.
В настоящее время неясно, станет ли такое обновление доступным для всех имеющихся на авторынке машин бренда Tesla. Возможно, будут иметь место ограничения по отношению к аппаратному обеспечению.
Межу тем известно, что автомобили Tesla не подвергаются привычным для автопрома стадиям рестайлинга, а также фейслифтинга. При этом та же вариация Model S претерпела большие изменения в техническом плане. Речь в данном случае также ведётся в отношении вычислительных блоков, отвечающих за функцию автопилота.
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Бортжурнал , Tesla
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