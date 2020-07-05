За что у россиян смогут конфисковать авто 

Портал Сar.ru рассказал о поправках в административный кодекс, подготовленных общественниками, которые позволят конфисковать машины у россиян за отсутствие полиса ОСАГО. По мнению специалистов Общероссийского народного фронта, лишать за это нарушение нужно не прав, а именно автомобиля.

Как считают общественники, инспекторам ГИБДД необходимо предоставить право забирать машины сразу же после проверки документов. После конфискации машину эвакуируют на штрафстоянку. Авто будет оставаться там, пока водитель не оформит ОСАГО.

Также в проекте поправок предлагается ужесточить наказания для нарушителей скоростного режима в городах на 40-60 километров в час. По задумке, машину за это не конфискуют, но придется заплатить повышенный штраф в 2,5 тысячи рублей, при повторном нарушении — до пяти тысяч рублей.