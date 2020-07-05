Что запрещено на дороге начинающему водителю 

Каждый из автолюбителей был когда-то новичком. Нынче этот статус накладывает на сидящего за рулем определенные ограничения.
Напомним, что начинающим считается водитель, получивший права менее трех лет назад. И некоторые его действия чреваты наказанием в рамках действующего российского КоАП.
К примеру, новичок обязан идентифицировать себя в потоке движения. Для этого на машине размещается специальное обозначение в виде черного восклицательного знака на желтом фоне. Отсутствие его может обернуться штрафом в 500 рублей по ч.1 ст. 12.5.
Неопытным автовладельцам не разрешается брать груз на буксир. Если же речь идет о владельцах мопедов или мотоциклов, они не вправе иметь пассажиров. В противном случае наказание составит те же пятьсот рублей на основании ч.1 ст. 12.23.
Наконец, существуют ограничения по перемещению тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов. Размер санкций тоже 500 рублей (ч.1 ст. 12.21), однако лояльный сотрудник ГИБДД может ограничиться и предупреждением.