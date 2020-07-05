Что запрещено на дороге начинающему водителю 

Каждый из автолюбителей был когда-то новичком. Нынче этот статус накладывает на сидящего за рулем определенные ограничения.

Напомним, что начинающим считается водитель, получивший права менее трех лет назад. И некоторые его действия чреваты наказанием в рамках действующего российского КоАП.

К примеру, новичок обязан идентифицировать себя в потоке движения. Для этого на машине размещается специальное обозначение в виде черного восклицательного знака на желтом фоне. Отсутствие его может обернуться штрафом в 500 рублей по ч.1 ст. 12.5.

Неопытным автовладельцам не разрешается брать груз на буксир. Если же речь идет о владельцах мопедов или мотоциклов, они не вправе иметь пассажиров. В противном случае наказание составит те же пятьсот рублей на основании ч.1 ст. 12.23.