Глава Nissan заверил акционеров в возрождении компании

Генеральный директор Nissan Макото Учида попытался вдохновить скептически настроенных акционеров планом возрождения компании. На фоне критики по всем фронтам — от его стиля управления и корпоративного видения до зарплаты членов совета директоров и падения акций компании, Учида заявил, что «мы увидим лучшие результаты, но это потребует времени».

Некоторые участники годового собрания акционеров Nissan даже с тоской вспоминали эпоху Карлоса Гона — бывшего управленца, обвиненного в экономических преступлениях. Учида встречался с акционерами второй раз с момента вступления в должность гендиректора в декабре.

Учида пообещал, что среднесрочный план, обнародованный в мае, вернет автопроизводителя на рельсы экономического роста, но предупредил, что для полного восстановления все еще требуется время.

«То, что мы показали вам в качестве прогноза, — это уровень, который осуществим, достижим, уровень, который мы можем обеспечить. Мы увидим лучшие результаты, но это займет некоторое время. Я полон решимости вернуть Nissan на путь роста», — приводит слова Учиды о плане, получившем название Nissan Next, портал Аutonews.

Гендиректор Nissan заверил, что компания выйдет в плюс где-то между октябрем 2021 года и мартом 2022 года. Компания, которая недавно заявила о чистом годовом убытке за 11 лет в размере 641 миллиарда йен ($5,95 миллиарда), по словам Учиды выйдет в плюс.

Среднесрочный план полного восстановления рассчитан на четыре года и направлен на восстановление операционной прибыли до 5 процентов, увеличение глобальных продаж примерно на 9 процентов — до 5,38 миллиона автомобилей — при 6-процентной доле мирового рынка.

Стратегия включает также сокращение расходов и закрытие заводов, чтобы снизить раздутые по всему миру производственные мощности с 7,2 млн до 5,4 млн автомобилей.