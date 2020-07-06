В Сети раскрыли внешность «русского Prado» от УАЗа 

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В Интернете появились официальные рендеры, проливающие свет на облик долгожданного нового "Патриота".

Новые изображения, опубликованные в понедельник "Российской Газетой", подтверждают радикальный масштаб изменений внедорожника, который был виден на ранее попавших в сеть дизайнерских скетчах.

Судя по рендерам, автомобиль получит полностью иной передок с линзованными фарами, переделанным бампером с хромированной решеткой радиатора, другой капот, крылья и внешние зеркала заднего вида. Сзади появятся светодиодные фонари и новый бампер. Прежними останутся только двери, передняя стойка кузова и крыша.

Известно, что со сменой поколения "Патриот" получит новую раму. Новая конструкция с повышенной прочностью заменит старую, доставлявшую много проблем из-за низкой жесткости на кручение. Спереди внедорожник оснастят независимой пружинной подвеской, сзади — зависимой пружинной. Также появится усиленная стальная защита подкапотного пространства.

Российская газета

В салоне "русского Prado" установят горизонтально расположенный тачскрин, передняя панель и центральный панель ожидает полное обновление. Могут измениться также поручни и насадка на селектор коробки передач, дверные карты, руль и приборная панель. Появится отсек для беспроводной зарядки смартфона и штатный видеорегистратор.

Ожидается, что в список оснащения войдут подогрев передних сидений, лобового стекла и рулевого колеса, передний парктроник, круиз-контроль, динамическая система стабилизации, помощи при спуске и специальный режим off-road, электронный ручник с функцией Auto Hold.

По предварительным данным, в палитру двигателей войдут три мотора семейства ZMZ: 2,3-литровый турбомотор мощностью 150 и 170 л.с., 2,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 145 л.с., а также 2,2-литровый "турбодизель" от Ford Transit . Пару моторам составят шестиступенчатая "механика" и автоматическая коробка Punch Powerglide 6L50, которой оснащается актуальный "Патриот". На месте останется система полного привода с электронной блокировкой заднего дифференциала.

Ранее сообщалось, что премьера внедорожника новой генерации может состояться в 2021 году.