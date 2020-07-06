Mercedes-Benz частично раскрыл интерьер нового S-Class 

Компания Mercedes-Benz поделилась новым тизером, который частично демонтирует интерьер нового S-Class. В частности, опубликовано изображение большого планшета мультимедийной системы, предназначенного для флагманского седана. Больше подробностей о новинке раскроют 8 июля, а премьера будущего S-Class запланирована на сентябрь 2020 года.

От дореформенной модели новый Mercedes-Benz S-Class можно будет отличить по массивному воздухозаборнику на переднем бампере, более узкой оптике и увеличившейся в размерах радиаторной решётке, сохранившей рисунок с восемью секциями. Ранее компания уже публиковала официальное изображение передней части автомобиля, а в Сети всплыли шпионские фотографии S-Class с пакетом AMG, сделанные во время дорожных тестов автомобиля в Китае.

Тогда же появилась информация о пересмотре оформления интерьера новинки: на смену двум визуально объединённым в единый кластер дисплеям придут широкоформатный экран цифровой приборной панели и почти квадратный планшет информационно-развлекательной системы.

Судя по свежему тизеру, в верхней части планшета будет отображаться информация о текущем времени; по центру выведена карта, а нижняя часть отведена под управление навигацией и мультимедийной системой.

По неофициальным данным, модель перейдёт на электрифицированные силовые агрегаты, обзаведётся продвинутыми электронными ассистентами. Появление версий в кузове купе и кабриолет не предвидится.