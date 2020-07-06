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Краш-тест Aurus показали на видео 

Авторамблер 4 часа назад
Краш-тест Aurus показали на видео
Фото: youtube
Премиальный отечественный седан испытали на прочность фронтальным ударом на скорости 64 км/ч.
Видео краш-теста, проведенного в центре испытаний ФГУП "НАМИ", появилось на YouTube-канале телеканала "Звезда". Момент столкновения, включенный в фильм "Aurus. Русское золото" показан на 12-й минуте.
На кадрах видно, как Aurus справился с фронтальным столкновением с деформируемым барьером на скорость 64 км/ч. Видно, что автомобилю авария далась нелегко: капот оказался полностью смят, однако оба манекена, сидящие в салоне, остались "целы" благодаря сработавшим подушкам безопасности. Всего в салоне седана установлено девять эйрбегов: два фронтальных, шесть боковых и одна — для коленей водителя.
Напомним, седан уже проходил краш-тесты весной 2018 года. Тогда машину подвергли фронтальному удару на скорости 64 км/ч с 40-процентным и 100-процентным перекрытием, а затем боковому удару о столб и удару сзади 1300-килограммовой тележкой. Тогда Aurus на отлично справился с испытаниями, продемонстрировав высокий уровень безопасности пассажиров второго ряда. Важную роль в этом сыграли подушки безопасности и ремни с двойными преднатяжителями.
Седан Aurus S600 оснащается гибридной силовой установкой на базе наддувного мотора V8 объемом 4,4 л, который агрегатируется с девятидиапазонным автоматом. Общая мощность установки составляет 600 л.с. Стоимость седана стартует с 18 млн руб.
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Бортжурнал , ТК "Звезда"
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