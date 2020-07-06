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Чем опасны саморезы для крепления подкрылков? 

Car.ru 2 часа назад
Чем опасны саморезы для крепления подкрылков?
Фото: youtube
Многие автолюбители старательно ухаживают за своим автомобилем и приобретают различные детали, чтобы защитить машину от преждевременной коррозии.
Некоторые автопроизводители не устанавливают пластиковую защиту на подкрылки. Поэтому часть автолюбителей делает это самостоятельно.
При этом более дешевая защита предполагает крепеж в виде саморезов. Изделие конечно крепится качественно и выглядит вполне презентабельно. Но через пару лет в местах крепления подкрылки начинают ржаветь.
В более качественных версиях защиты подкрылков для крепежа применяются специальные пластиковые клипсы. Такая защита держится хорошо, и металл сверлить не нужно. А значит, и коррозия не появится раньше времени.
Но отдельные автолюбители вообще считают установку защиты на подкрылки пустой тратой времени и средств. Мол, на заводе подкрылки прошли достаточную обработку, и дополнительная защита им не требуется.
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