Какой цвет автомобиля самый популярный? 

Даже не посвященный глубоко в тему россиянин, может сделать выводы, машины какого цвета популярны у нас в стране.

Если на мировом авторынке лидирует белый, то для россиянина наиболее практичным и стильным кажется черный. Около 30% автомобилей россиян имеют авто именно такого цвета.

На втором месте в рейтинге популярности фигурирует серебристый металлик. Примерно 16% автомобилей, зарегистрированных в РФ, серебристого цвета.

И только на третьем месте машины белого цвета (15%). В то время, как за границей отмечается явное преобладание белых машин (40%).

Практичный серый оттенок занимает четвертое место в рейтинге. Популярность автомобилей такого цвета в России понятна — не нужно часто мыть, ведь пыль на кузове не особо заметна.

Замыкают пятерку популярных оттенков автомобилей в России различные версии синего цвета (8%).

Немного не дотянул до пятерки красный цвет. Таких машин в России тоже много.