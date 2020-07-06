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Какой цвет автомобиля самый популярный? 

Car.ru 2 часа назад
Какой цвет автомобиля самый популярный?
Фото: Car.ru
Даже не посвященный глубоко в тему россиянин, может сделать выводы, машины какого цвета популярны у нас в стране.
Если на мировом авторынке лидирует белый, то для россиянина наиболее практичным и стильным кажется черный. Около 30% автомобилей россиян имеют авто именно такого цвета.
На втором месте в рейтинге популярности фигурирует серебристый металлик. Примерно 16% автомобилей, зарегистрированных в РФ, серебристого цвета.
И только на третьем месте машины белого цвета (15%). В то время, как за границей отмечается явное преобладание белых машин (40%).
Практичный серый оттенок занимает четвертое место в рейтинге. Популярность автомобилей такого цвета в России понятна — не нужно часто мыть, ведь пыль на кузове не особо заметна.
Замыкают пятерку популярных оттенков автомобилей в России различные версии синего цвета (8%).
Немного не дотянул до пятерки красный цвет. Таких машин в России тоже много.
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