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Как устроены «мягкие» гибридные двигатели? 

Car.ru 3 часа назад
Как устроены «мягкие» гибридные двигатели?
Фото: greencar.com
Современные автомобильные производители предлагают большое количество гибридных силовых агрегатов разнообразных конструкций. Однако многие специалисты сходятся во мнении, что в ближайшем будущем станут актуальны «мягкие» гибриды, оснащенные системой BISG.
Модели с «мягкими» гибридными установками не могут ездить только на электрическом моторе. Гибридная составляющая в них должна помогать ДВС: придавать ему мощности на разгоне, экономить топливо и тем самым уменьшать количество вредных выбросов. Для накопления электроэнергии в «мягких» гибридах используется рекуперативное торможение. Аккумуляторные батареи таких автомобилей имеют невысокую емкость, а электрические моторы обладают слабой мощностью — обычно не более 30 лошадиных сил.
Сердцем гибридной установки в таких автомобилях является стартер-генератор BISG (Belt integrated Starter Generator), имеющий ременную передачу к коленчатому валу двигателя. Он может вырабатывать электроэнергию во время торможения и тем самым создавать дополнительную нагрузку на двигатель, снижая скорость автомобиля.
Во время разгона, а значит именно тогда, когда выбрасывается максимальное количество вредных веществ в атмосферу, он переключается в режим стартера. Используя накопленную электрическую энергию стартер-генератор передаёт крутящий момент коленчатому валу и тем самым повышает мощность двигателя и его экологичность.
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