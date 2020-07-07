У Lada Vesta появятся 14 спецверсий 

В отрытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 14 спецверсий автомобилей семейства Lada Vesta. В ход пойдут не только седан и универсал, но также их Cross-версии и даже Vesta Sport.

В документе, на который обратил внимание портал «Лада. Онлайн», приведён перечень из 14 возможных модификаций Lada Vesta. В их числе санитарный автомобиль («Медицинская служба»), «ветеринарная лаборатория», дорожная лаборатория, передвижная лаборатория, спецавтомобиль-мастерская, «социальное такси», аварийно-спасательный автомобиль и «кинологическая служба». Кроме того, на базе Vesta создадут автомобиль ДПС , автомобиль скрытого наблюдения, автомобиль для оперативно-служебных задач, автомобиль патрульно-постовой службы полиции, автомобиль военной инспекции и патрульную машину военной полиции.

Переделкой стандартной Lada Vesta займётся ООО «ИнвестАвто». В арсенале компании уже имеются несколько модификаций Largus, в том числе медицинский, кинологический и грузовой автомобили, а также рефрижератор. Теперь же фирма получила разрешение на выпуск специмашин на базе модели Vesta.

Ранее стало известно, что в России резко сократились объёмы выпуска модели Vesta. С января по май 2020 года с конвейера завода «Лада Ижевск», где выпускают все автомобили семейства, сошло 32 265 экземпляров. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го.