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У Lada Vesta появятся 14 спецверсий 

Motor.ru 3 часа назад
У Lada Vesta появятся 14 спецверсий
Фото: © Lada.ru
В отрытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 14 спецверсий автомобилей семейства Lada Vesta. В ход пойдут не только седан и универсал, но также их Cross-версии и даже Vesta Sport.
В документе, на который обратил внимание портал «Лада. Онлайн», приведён перечень из 14 возможных модификаций Lada Vesta. В их числе санитарный автомобиль («Медицинская служба»), «ветеринарная лаборатория», дорожная лаборатория, передвижная лаборатория, спецавтомобиль-мастерская, «социальное такси», аварийно-спасательный автомобиль и «кинологическая служба». Кроме того, на базе Vesta создадут автомобиль ДПС, автомобиль скрытого наблюдения, автомобиль для оперативно-служебных задач, автомобиль патрульно-постовой службы полиции, автомобиль военной инспекции и патрульную машину военной полиции.
Переделкой стандартной Lada Vesta займётся ООО «ИнвестАвто». В арсенале компании уже имеются несколько модификаций Largus, в том числе медицинский, кинологический и грузовой автомобили, а также рефрижератор. Теперь же фирма получила разрешение на выпуск специмашин на базе модели Vesta.
Ранее стало известно, что в России резко сократились объёмы выпуска модели Vesta. С января по май 2020 года с конвейера завода «Лада Ижевск», где выпускают все автомобили семейства, сошло 32 265 экземпляров. Это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го.
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Бортжурнал , Lada Vesta , Lada , ГИБДД
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