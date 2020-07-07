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В новом двигателе Maserati обнаружены «посторонние» детали 

Авторамблер и ещё 2 4 часа назад
В новом двигателе Maserati обнаружены «посторонние» детали
Фото: Авторамблер
Американское издание Road & Track выяснило, что новейший агрегат V6 с двумя турбонагнетателями позаимствовал ряд компонентов и решений из арсенала Ferrari и Alfa Romeo.
Мотор Nettuno, как оказывается, имеет сходство с двигателем Ferrari F154 V8, который, в разных версиях используется на суперкарах из Маранелло, а также на продукции Maserati и Alfa Romeo. В Road & Track отмечают, что у него практически такой же блок цилиндров, но без двух "котлов" и идентичные точки крепления.
Диаметр цилиндра равен 88 мм, как у 4,0-литровой модификации на гиперкаре SF90 Stradale, но 82-миллиметровый ход поршня соответствует таковому у 3,9-литровой версии. Ограничитель, как и у F154 срабатывает при 8000 об/мин, а порядок вспышек в цилиндрах 1-6-3-4-2-5 аналогичен таковому у мотора Alfa Romeo 690T.
Nettuno развивает 630 л.с. при 7500 об/мин и 730 Нм при 3000-5500 об/мин. Среди его особенностей — турбонагнетатели, расположенные на привычных местах с внешней стороны блока цилиндров, а не в его развале как на некоторых немецких моделях, а также комбинированный впрыск топлива и вторая свеча зажигания на каждый цилиндр, которая воспламеняет порцию топлива в предкамере и делает процесс сгорания топливно-воздушной смеси более полным. Первым носителем двигателя станет суперкар Maserati MC20, который дебютирует осенью.
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Бортжурнал , Alfa Romeo , Ferrari , Maserati
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