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25 самых продаваемых автомобилей России 

Motor.ru и ещё 3 3 часа назад
25 самых продаваемых автомобилей России
Фото: Motor.ru
В июне 2020 года на российском рынке продали 122 622 автомобиля, что на 14,6 процента (или 21 038 штук) меньше, чем в 2019-м. Суммарный результат за первые шесть месяцев — 635 959 машин. Это на 23,3 процента (192 791 транспортных средств) меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По итогам полугодия спрос на все модели из Топ-25 упал. Исключением стал лишь кроссовер Toyota RAV4, вышедший на седьмую строчку рейтинга. Все самые популярные автомобили России можно посмотреть в нашей галерее.
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Бортжурнал , Toyota , Toyota RAV4
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