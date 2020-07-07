Авторынок накрыла волна отложенного спроса

Продажи новых автомобилей за прошлый месяц в России упали всего на 15%, отмечает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) в России. Несмотря на то, что в целом рынок показывает отрицательную динамику, нынешняя ситуация кардинально отличается от мая, проведенного в самоизоляции. Впрочем, дилеры иллюзий не строят — в сентябре авторынок снова ждет спад, и по итогу года он достигнет 30%, полагают они.

Комитет автопроизводителей АЕБ в России подвел итоги продаж новых автомобилей в первом полугодии. Всего за 6 месяцев было реализовано 636 тыс. автомобилей, что на 23,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За июнь было продано 122,6 тыс. автомобилей, что на 14,6% меньше, чем в июне 2019 года.

И хотя рынок показывает все еще отрицательную динамику, нынешние результаты куда позитивнее, чем в мае (63 тыс. шт. ; -52%), когда в ряде крупных городов из-за карантина по COVID-19 автосалоны работали исключительно в режиме онлайн-продаж. Более того, в июне ряд автокомпаний показали уверенный рост.

Так, из десятки сильнейших в плюсе оказалась Skoda (7,3 тыс. шт. ; +3%), которая к летнему сезону запустила продажи глубоко модернизированного лифтбэка Rapid. Японцы из Mazda хоть и выпали из перовой десятки лидеров, но в июне немного отыграли долгое падение (2,6 тыс. шт. ; +9%). Демонстрирует стабильный рост Lexus (2 тыс. шт. ; +23%), а также китайский Haval (1,4 тыс. шт. ; +99%), выросший на низкой базе прошлого года.

При этом китайцы уже вплотную подкрались к именитым конкурентам из Европы и Японии.

В АЕБ отмечают, что после двух месяцев резкого падения продаж во время карантина «в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года».

«Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14,6% по сравнению с июнем 2019 года.

Для производителей и дилеров прошедшие полгода напоминали американские горки: небольшой подъем в начале года, беспрецедентно резкое падение в апреле-мае и медленное восстановление в июне», — заметил по этому поводу председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По новому прогнозу АЕБ, в 2020 году продажи новых автомобилей упадут на 24% до 1,34 млн штук. Этот прогноз учитывает продолжение государственной поддержки авторынка за счет субсидий, а также отсутствии второй волны пандемии.

Нынешний взрыв продаж на рынке обусловлен отложенным спросом, который сформировался за счет приостановки продаж в апреле-мае, полагает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин . Но в дальнейшем будет наблюдать снижение спроса и отрицательная динамика рынка, считает он.

«Мы прогнозируем сокращение рынка до 30% по итогам года. Простой автомобильных заводов на протяжении двух месяцев негативно отразится на доступности автомобилей и на рынке просто не будет нужного количества автомобилей, позволяющего обеспечить большой объём.

Из положительных факторов поддержки авторынка — программы господдержки и развитие внутреннего туризма.

При закрытых внешних границах деньги остаются и тратятся внутри страны», — отметил Денис Петрунин.

Схожую оценку рыночной ситуации дает операционный директор автомобильной группы «Авилон» Алексей Гуляев . Говоря о прогнозе и дальнейшей динамике рынка, он подчеркивает, что отрасль очень много потеряла и быстро не восстановится. Можно ожидать, что по итогам 2020 года авторынок может упасть на 30%, считает эксперт.

«Ажиотажа или взрывного роста в июне мы не наблюдали. Интерес покупателей был устойчивый, и примерно на том же уровне, что и в июне 2019 года. Однако важно учитывать, что это отложенный спрос с апреля и мая, а не восстановление рынка, такой временный положительный эффект, — рассказал Гуляев. —

Можно ожидать, что влияние отложенного спроса частично сохранится до августа, и авторынок продолжит демонстрировать отрицательную динамику».

Среди тенденций этого месяца собеседник выделяет рост кредитных сделок по некоторым брендам. Еще один немаловажный тренд этого месяца — дефицит автомобилей вопреки падению продаж. Первоначально причиной дефицита стал простой заводов в январе-марте из-за коронавируса в китайской провинции Хубей, а позже автопром остановился на карантин и по всему миру, напоминает автоэксперт Сергей Ифанов.