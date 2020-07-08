Стоит ли покупать подержанные электрокары 

Тренд на безопасные электромобили с каждым годом набирает обороты. Данная категория авто имеет целый ряд преимуществ перед бензиновыми машинами. Например, не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Еще один плюс — выгодная стоимость «электрического топлива» по сравнению с бензином, который дорожает каждый месяц. Электромобили не требуют сильных затрат на ТО.

Самый существенный недостаток такого автомобиля заключается в том, что очень трудно найти СТО поблизости. Кроме того, Россия практически не оснащена станциями подзарядки. Ну и высокая стоимость электромобиля делает его недоступным для большинства водителей. Хотя, подержанные авто стоят в несколько раз меньше. Но перед покупкой стоит взвесить все за и против.

Подержанные автомобили тоже бывают разными. При выборе б/у электрокара следует уделять внимание даже самым мелким деталям, так как многие продаются с не совсем хорошей историей. Низкая цена на электрический автомобиль может обуславливаться попаданием в ДТП или иными серьезными поломками.

Основная задача перед покупкой — промониторить весь рынок и удостовериться, что выбранный автомобиль в хорошем состоянии. При осмотре стоит обращать внимание на кузов — с какой точностью и формой подогнаны детали. Если на электрокаре заметны нарушения в геометрических пропорциях, его не стоит покупать. Этот фактор может повлиять не только на эстетический вид, но и на устойчивость во время движения.

Еще одна деталь, на которую нужно обратить внимание — целостность лакокрасочного покрытия и наличие или отсутствие коррозии.

Специалисты рекомендуют брать с собой на осмотр обычный магнит. С его помощью можно определить, наносился ли повторный слой краски. В местах, где магнит будет ослабевать, проводилась обработка. Вероятнее всего, автомобиль имел повреждения.

Если электрокар в прошлой жизни был затоплен, у него будут многочисленные проблемы с проводкой и электроникой. При осмотре это легко обнаруживается.

Самое главное внимание при выборе электрокара должно уделяться аккумулятору, так как это самый дорогой элемент в автомобиле. На приборной панели можно увидеть емкость батареи. Например, в Nissan Leaf этот индикатор представлен в виде 12 полосочек. Если потухла первая, значит емкость уменьшилась на 16%, каждая последующая — на 6,5%.

Существует статистика, по которой можно приблизительно определить реальный срок эксплуатации. За 2 года с пробегом 20-30 тысяч км, емкость сокращается на 22%, не более.

За основу можно взять запас хода по документам и данные на приборной панели. Если значения будут сильно отличаться, значит аккумулятор износился и подлежит замене. Самым лучшим способом диагностики аккумулятора считается вариант с применением специальной программы, устанавливаемой на телефон или ноутбук. Она точно определяет остаточную емкость.

Шины, ходовая, тормоза. Электрокары характеризуются меньшим износом деталей. Однако перед покупкой необходимо осмотреть все составляющие — подвеску, колодки, рисунок на шинах.