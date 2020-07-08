Chevrolet отзывает 615 000 авто из-за утечки топлива 

Компания Chevrolet отзывает 615 тысяч экземпляров авто по причине утечки топлива. Об этом заявили представители NHTSA.
Сотрудники американской Национальной администрации безопасности дорожного движения заявили, что они начали расследование в отношении жалоб клиентов автобренда. По их сведениям, в моделях Chevrolet Cobalt, а также HHR, наблюдается утечка топлива.
Расследование, которое сотрудники NHTSA начали 06.07.2020 г., затронуло транспортные средства, выпускавшиеся в период 2008-2010 г.г.
По заявлению экспертов, причиной утечки горючего является коррозия металлических топливных проводов, которые проходят в задней части автомобиля, а также в районе, где расположена левая задняя колёсная арка.
Представители NHTSA отмечают, что от владельцев Chevrolet Cobalt и HHR поступило 208 жалоб. По заявлению экспертов, вследствие данного дефекта возможно возгорание машин. В ведомстве занялись изучением масштаба и серьёзности потенциальной опасности.