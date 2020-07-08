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Lexus изменил цены у четырех моделей 

Car.ru и ещё 2 2 часа назад
Lexus в России переписал ценники четырех моделей
Фото: Car.ru
Аналитики после очередного опроса среди производителей авто отметили, что компания Lexus снова повысила цены на свои четыре модели, представленные на нашем рынке. Стоимость транспортных средств увеличилась на 9-86 тысяч рублей, отметили специалисты.
Как сообщает портал "Цена авто", седан ES 250 стал дороже на 44 тысячи рублей почти во всех комплектациях, по прежней стоимость предлагаются только сборки Comfort и F Sport. Топовая комплектация варианта F Sport теперь стала дороже для россиян на 66 тысяч рублей, Luxury сохранила прежнюю стоимость.
Базовая версия ES 200 также не поменялась по стоимости, в России она доступна только в сборке Comfort. Российские водители могут купить авто у дилеров за 2,6-4,5 миллиона рублей. На 86 тысяч рублей дороже теперь стали автомобили модели Lexus GX, только его комплектация Premium 7s подорожала всего лишь на 9 тысяч. Стоимость транспортного средства теперь варьируется в диапазоне 4,9-5,4 миллиона рублей.
Кроссовер NX в нескольких своих версиях прибавил к ценникам 45 000 — 65 000 рублей. Не коснулись изменения только комплектаций Standard, Standard AWD, Progressive AWD, Premium и Exclusive. Стоимость авто на рынке будет достигать 2,9-4,4 миллиона рублей.
Внедорожник RX стал дороже на 39 000 — 45 000 рублей и доступен к покупке с ценниками от 3,7 до 5,9 миллиона рублей.
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Бортжурнал , Lexus , Lexus GX
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