Lexus в России переписал ценники четырех моделей

Аналитики после очередного опроса среди производителей авто отметили, что компания Lexus снова повысила цены на свои четыре модели, представленные на нашем рынке. Стоимость транспортных средств увеличилась на 9-86 тысяч рублей, отметили специалисты.

Как сообщает портал "Цена авто", седан ES 250 стал дороже на 44 тысячи рублей почти во всех комплектациях, по прежней стоимость предлагаются только сборки Comfort и F Sport. Топовая комплектация варианта F Sport теперь стала дороже для россиян на 66 тысяч рублей, Luxury сохранила прежнюю стоимость.

Базовая версия ES 200 также не поменялась по стоимости, в России она доступна только в сборке Comfort. Российские водители могут купить авто у дилеров за 2,6-4,5 миллиона рублей. На 86 тысяч рублей дороже теперь стали автомобили модели Lexus GX , только его комплектация Premium 7s подорожала всего лишь на 9 тысяч. Стоимость транспортного средства теперь варьируется в диапазоне 4,9-5,4 миллиона рублей.

Кроссовер NX в нескольких своих версиях прибавил к ценникам 45 000 — 65 000 рублей. Не коснулись изменения только комплектаций Standard, Standard AWD, Progressive AWD, Premium и Exclusive. Стоимость авто на рынке будет достигать 2,9-4,4 миллиона рублей.

Внедорожник RX стал дороже на 39 000 — 45 000 рублей и доступен к покупке с ценниками от 3,7 до 5,9 миллиона рублей.