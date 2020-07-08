Hyundai раскрыл внешность спортивной Elantra N Line 

Hyundai опубликовал серию рендеров, на которых раскрыл облик спортивной Elantra N Line нового поколения.

От стандартного седана исполнение N Line отличает особая «каскадная» решетка радиатора, придающая передней части более агрессивный облик, воздухозаборники со стреловидными вставками, особые 18-дюймовые колесные диски и иные боковые юбки. Сзади виден спойлер на крышке багажника, диффузор и сдвоенные патрубки выхлопной системы.

Hyundai не раскрыл новых подробностей о моторной гамме новинки. Ожидается, что Elantra N Line получит 1,6-литровую «турбочетверку» от хэтчбека Elantra GT N Line. Такой мотор развивает до 204 лошадиных сил и 264 Нм крутящего момента в паре с шестиступенчатой «механикой» или семидиапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением.

Hyundai

Премьера Hyundai Elantra N Line может состояться в ближайшие месяцы.

Hyundai Elantra седьмой генерации представили в минувшем марте. Модель получила полностью переработанную внешность, выросла в размерах и обзавелась гибридной силовой установкой.

Hyundai

В гамму двигателей вошли 2-литровый мотор мощностью 150 лошадиных сил (180 Нм), работающий в тандеме с вариатором, и бензоэлектрическая установка, состоящая из 1,6-литрового бензинового двигателя и электромотора. Ее суммарная отдача составляет 141 сил (264 Нм).

Продажи новой Elantra стартуют осенью в Южной Корее, а в четвертом квартале нынешнего года седан доберется до США. В России пока доступна модель предыдущей генерации, которая предлагается со стартовым ценником в 1,24 миллиона рублей.

В марте Hyundai вывел на российский рынок Tucson в исполнении N Line. Спортивный кроссовер оснащается двухлитровым дизелем CRDi мощностью 185 лошадиных сил, работающим в паре с восьмидиапазонным автоматом, и полным приводом. Стоимость Tucson N Line стартует с отметки 2,23 миллиона рублей.