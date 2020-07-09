Можно ли глушить двигатель при включенном вентиляторе 

От условий эксплуатации автомобиля зависит то, как долго и эффективно будет работать двигатель. Если нагрузка на мотор превышает допустимое значение, об этом сигнализируют датчики системы охлаждения. Из-за этого вентилятор начинает работать в разы быстрее.

Водители, не имеющие опыта, когда сталкиваются с подобным, сразу же выключают зажигание. Однако этого не рекомендуется делать. Разберемся, как правильно поступать в этой ситуации, чтобы не навредить двигателю.

Как работает система охлаждения. Антифриз, или охлаждающая жидкость, нужен для защиты двигателя автомобиля от перегрева. Двигатель во время работы достигает температуры в 90 градусов — это его рабочий показатель. Антифриз начинает кипеть, когда температура достигает 130 градусов.

Когда двигатель включен, охлаждающая жидкость циркулирует от радиатора к мотору при помощи водяного насоса. В моменты, когда температура двигателя превышает норму, автоматически запускается вентилятор, функция которого в этот момент — охладить радиаторный бачок. Если остановить двигатель, антифриз перестанет нагреваться.

Однако, эксперты говорят, что в момент, когда двигатель выключается, автоматически перестает работать насос. Соответственно, охлаждающая жидкость не циркулирует по системе.

Силовой агрегат может сильно нагреваться по разным причинам. Но самые распространенные из них — неправильная циркуляция охлаждающей жидкости или плохое охлаждение.

Для избежания подобных ситуаций необходимо постоянно следить за состоянием патрубков, работой термостата и проверять уровень охлаждающей жидкости.

Как поступить в таком случае. При обычных условиях можно выключить мотор, если заработал вентилятор. Это не принесет вреда автомобилю. Но если вентилятор включился во время движения, глушить двигатель категорически запрещено. Сначала нужно остановиться, открыть капот и проследить за работой двигателя на холостых оборотах. Отключить двигатель можно только тогда, когда аварийная система выключится. Если прошло уже много времени с момента остановки, а сигнализация еще не отключилась, нужно проверить герметичность системы охлаждения.

Многие специалисты уверяют, что в современных автомобилях охлаждающая жидкость циркулирует даже при выключенном двигателе, и объясняют это физическими закономерностями.

Охлажденная в радиаторе жидкость в несколько раз тяжелее горячей, поэтому ее движение не приостанавливается. Несмотря на то, что такая циркуляция не отличается высокой скоростью, двигатель все же больше не нагревается.

Итог. Если в автомобиле заработал вентилятор, можно отключить двигатель. Самое главное — всегда проверять исправность все составляющих системы охлаждения.