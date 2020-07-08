Чем механическая КПП лучше автоматической?

Автомобильные эксперты решили рассказать о том, почему механическая коробка переключения передач лучше автоматической КПП.

Рассказать об этом было решено из-за того, что многие водители задаются вопросом, какую машину брать: с автоматической или механической трансмиссией? Очень часто эта проблема мешает купить понравившийся автомобиль.

Первое, что сразу было обозначено — это то, что механическая коробка передач не требует больших денежных вложений для ремонта и обслуживания. Масло КПП может служить 100 и более тыс. км, но его всегда заменяют каждые 40-60 тыс. км.

Примерно через 120 тыс. км водителям приходится ремонтировать пакет сцепления. В целом механическая трансмиссия может прослужить 500 тыс. км, если правильно ею пользоваться.

Кроме того, у «механики» выше коэффициент полезного действия, так как мощность не распределяется на гидротрансформатор, как в случае с АКПП. Из главных преимуществ можно выделить то, что МКПП позволяет держать обороты двигателя в одном режиме, меняя по мере необходимости, когда «автомат» всегда стремится включить передачу выше.

Последнее, что было выделено — это то, что «механика» намного проще в применении, чем «автомат» и помогает выбираться из грязи или снега.