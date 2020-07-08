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Выставлен на продажу эксклюзивный Chevrolet Зеленского 

Car.ru 2 часа назад
Выставлен на продажу эксклюзивный Chevrolet Зеленского
Фото: Car.ru
Владелец эксклюзивного Chevrolet Silverado 2005 г.в. выставил на продажу данный автомобиль, утверждая, что именно на нем ездил киношный президент Украины Василий Голобородько, в роли которого снимался действующий украинский президент Владимир Зеленский.
За автомобиль теперешний его владелец просит 10 990 долларов (в рублях — около 782 983). При этом машина имеет весьма солидный пробег в 320 000 километров.
Однако продавец уверен, что это адекватная цена за такой эксклюзив — на последующей перепродаже реальному коллекционеру можно будет неплохо заработать.
Car.ru
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Бортжурнал , Chevrolet , Chevrolet Silverado , Владимир Зеленский
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