Выставлен на продажу эксклюзивный Chevrolet Зеленского 

Владелец эксклюзивного Chevrolet Silverado 2005 г.в. выставил на продажу данный автомобиль, утверждая, что именно на нем ездил киношный президент Украины Василий Голобородько, в роли которого снимался действующий украинский президент Владимир Зеленский.

За автомобиль теперешний его владелец просит 10 990 долларов (в рублях — около 782 983). При этом машина имеет весьма солидный пробег в 320 000 километров.

Однако продавец уверен, что это адекватная цена за такой эксклюзив — на последующей перепродаже реальному коллекционеру можно будет неплохо заработать.