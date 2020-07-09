В моторах Lada нашли дефект, вызывающий плохой запах 

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АвтоВАЗ выявил серьезную проблему с 1,6-литровыми двигателями с 16-клапанными головками блока цилиндров: при езде на моторах запотевает заглушка распределительного вала, через нее протекает масло и попадает в моторный отсек.

Неисправность, вызывающую неприятный запах в салоне, обнаружили на автомобилях Granta, Largus, Vesta и XRay 2019-2020 годов выпуска, оснащенных двигателями ВАЗ-21126/21127/21129/21179.

Как сообщает портал "Лада. Онлайн", дилерам АвтоВАЗа разослали инструктаж, согласно которому при выявлении проблемы с заглушкой данные следует отправить на завод. В документе содержатся словосочетания "течь заглушки распредвала" и "выпадание заглушки".

Полученную информацию АвтоВАЗ использует "для принятия оперативных мер по разработке корректирующих и предупреждающих действий в производстве деталей".