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В моторах Lada нашли дефект, вызывающий плохой запах 

Авторамблер и ещё 3 2 часа назад
В моторах Lada нашли дефект, вызывающий плохой запах
Фото: Авторамблер
АвтоВАЗ выявил серьезную проблему с 1,6-литровыми двигателями с 16-клапанными головками блока цилиндров: при езде на моторах запотевает заглушка распределительного вала, через нее протекает масло и попадает в моторный отсек.
Неисправность, вызывающую неприятный запах в салоне, обнаружили на автомобилях Granta, Largus, Vesta и XRay 2019-2020 годов выпуска, оснащенных двигателями ВАЗ-21126/21127/21129/21179.
Как сообщает портал "Лада. Онлайн", дилерам АвтоВАЗа разослали инструктаж, согласно которому при выявлении проблемы с заглушкой данные следует отправить на завод. В документе содержатся словосочетания "течь заглушки распредвала" и "выпадание заглушки".
Полученную информацию АвтоВАЗ использует "для принятия оперативных мер по разработке корректирующих и предупреждающих действий в производстве деталей".
В начале июля толяттинский автоконцерн в очередной раз повысил цены на свой модельный ряд. Корректировка ценников, в результате которой "Лады" подорожали на 5-9 тыс. руб., стала уже четвертой за год.
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Бортжурнал , Lada , Автоваз
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