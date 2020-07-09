Евросоюз готовится выписать крупный штраф Daimler за «грязь» 

Руководство европейского агентства по окружающей среде планирует в будущем году выписать крупнейший штраф автоконцерну Daimler.
Немецкая компания далеко не соответствует новым экологическим нормам. Toyota на сегодняшний день больше прочих автобрендов выполняет требования нового регламента.
По заявлению европейских экологов, средняя сумма штрафа, который придётся выплатить первой десятке автобрендов, составит около 11,4 миллиардов евро.
Проведя анализ авторынка, эксперты сделали вывод, что в числе массовых автопроизводителей французская компания PSA Group выпускает самые «грязные» транспортные средства. Группу могут оштрафовать на 1,3 миллиарда евро. По заявлению специалистов самой «грязной» версией на территории Европы является Renault Clio.
Среди флагманских вариаций стоит выделить Mercedes-Benz AMG GT. Речь идёт о самом агрессивном транспортном средстве к окружающей среде. При этом автомобиль Peugeot 508 назвали самым экологичным авто.