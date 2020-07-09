Евросоюз готовится выписать крупный штраф Daimler за «грязь» 

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Руководство европейского агентства по окружающей среде планирует в будущем году выписать крупнейший штраф автоконцерну Daimler

Немецкая компания далеко не соответствует новым экологическим нормам. Toyota на сегодняшний день больше прочих автобрендов выполняет требования нового регламента.

По заявлению европейских экологов, средняя сумма штрафа, который придётся выплатить первой десятке автобрендов, составит около 11,4 миллиардов евро.