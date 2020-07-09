В США обнаружили реплику Hummer H1 на базе Ford 

Одного из американских автомобильных видеоблогеров попросили выяснить причину поломки Hummer H1 , прежде чем последний отправится на автомобильный аукцион. Каково же было удивление молодого человека, когда казалось, что автомобиль только «притворяется» Hummer H1, а на деле является Ford

Внимание блогера сразу привлекло отсутствие двойных поперечных рычагов в передней подвеске, которые являются примечательной особенностью H1. Правда выяснилась, когда мужчина взглянул на двигатель. Вместо ожидаемой силовой установки от GM, под капотом нашёлся модифицированный V8 от Ford. Как предполагает блогер, это мотор объёмом 5,9 или 6,4 литра.

Подвеска также взята полностью от Ford, кузовные детали, повторяющие подлинный Hummer H1, выполнены из стекловолокна, причём их подгонка и отделка выглядят достаточно плохо.

Интерьер тоже напоминает армейский внедорожник очень широким центральным тоннелем, но на гигантском коробе отсутствует рычаг управления раздаточной коробкой. К сожалению, в ролике не упоминается, за сколько планировали продать поддельный H1 на аукционе.