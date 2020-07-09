Как правильно мыть машину летом 

Ухаживать за автомобилем может каждый владелец. Однако не все делают это правильно. Чтобы предотвратить повреждения авто во время мойки, стоит просто запомнить несколько правил по уходу.

В летнее время кузов автомобиля быстрее покрывается пылью, а лакокрасочное покрытие выцветает под воздействием солнца. Постоянные жирные разводы на лобовом стекле мешают водителю сосредоточиться, а иногда даже ослепляют во время движения. А вечная проблема битумных пятен и других загрязнений, хоть раз касалась каждого автовладельца. Удалять такую грязь нужно незамедлительно, иначе она может разъедать покрытие кузова.

Совет для всех автовладельцев — мойте машину как можно чаще. При этом мойку стоит выбирать такую, чтобы она не навредила автомобилю. Чтобы избежать многих негативных последствий, каждый должен соблюдать некоторые правила в летний период.

Сухая или влажная чистка. Чистый кузов, салон и подкапотное пространство обеспечивают не только комфортное вождение, но и продление срока эксплуатации автомобиля.

Многие предпочитают проводить чистку капота, бампера и приборной панели обычной сухой тряпкой. Это может привести к механическому повреждению автомобиля. Ворсинки на сухой тряпке собирают пыль, которая может поцарапать авто не хуже наждачной бумаги.

Если ухаживать за автомобилем подобным способом, можно быстро привести его в плохое состояние из-за наличия царапин и потертостей. Устранить такие дефекты в дальнейшем будет очень трудно и дорого.

Поэтому нужно запомнить, что чистка внешних деталей должна осуществляться с использованием влажной тряпки. В дополнение лучше применять специальный шампунь для автомобилей. После каждого мытья рекомендуется обрабатывать поверхность средством по уходу за ЛКП, оно придаст блеск.

Перепад температуры. В летний период кузов автомобиля находится под сильным температурным воздействием. Многие автовладельцы привыкли мыть свои машины летом холодной водой. Это очень серьезная ошибка. Резкий перепад температур отрицательно сказывается на ЛКП. Появляются трещины, на которые воздействует влага и расширяет их, а это неизбежно приводит к коррозии. Возникают случаи, когда из-за перепада температур даже трескаются лобовые стекла.

Поэтому в летний период мыть машину рекомендуется теплой водой. Если же машина ночью находилась в холодном помещении, а утром необходимо ее помыть, делать это нужно с использованием холодной воды. Главное, запомнить правило — избегать перепада температур.

Напор под высоким давлением. Подкапотное пространство тоже нуждается в уходе. Чистота помогает избегать перегрева мотора и сбоев в работе электроники. Современный автомобиль укомплектован множеством датчиков и проводов, расположенных под капотом.

Если мыть этот участок сильным напором, можно повредить проводку или радиатор. Кроме того, сильный напор может испортить лакокрасочное покрытие — поверхностный слой будет вибрировать и вскоре выступят трещины, не заметные глазу. В последствии — образование коррозии.

Сушка под солнечными лучами. Многие автовладельцы экономят свое время и оставляют автомобиль высыхать под солнцем. Капли, которые находятся на кузове, осуществляют функцию линз и повышают уровень воздействия на ЛКП. После высыхания на покрытии можно заметить пятна, от которых тяжело избавиться. После каждой мойки необходимо протирать автомобиль замшевой тряпкой.