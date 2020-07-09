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Какие системы приводят к снижению мощности мотора? 

Car.ru 3 часа назад
Какие системы снижают мощность мотора?
Фото: Car.ru
Через несколько лет эксплуатации, некоторые автолюбители отмечают снижение мощности силового агрегата и показателей динамики. Такое явление может быть связано с неисправностями двигателя или сбоев в работе различных систем автомобиля.
Из наиболее простых проблем можно назвать засорение топливного фильтра. Также вышеуказанные проблемы могут быть следствием сбоев в работе бензонасоса.
Снижение динамических показателей, кроме прочего, может быть следствием неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ). Если датчик неисправен, блок управления получает некорректные сигналы.
В итоге неправильно формируется топливная смесь и срабатывает зажигание. Зачастую проблема кроется в контактах датчика. Но иногда требуется и замена.
А еще причинами плохой динамики могут быть: закупорка топливных форсунок, сбои в работе дроссельной заслонки, проблемы с клапанами, а также низкий уровень компрессии в цилиндрах. Работающий в полную силу кондиционер также отбирает мощность у силовой установки.
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