Какие системы снижают мощность мотора?

Через несколько лет эксплуатации, некоторые автолюбители отмечают снижение мощности силового агрегата и показателей динамики. Такое явление может быть связано с неисправностями двигателя или сбоев в работе различных систем автомобиля.

Из наиболее простых проблем можно назвать засорение топливного фильтра. Также вышеуказанные проблемы могут быть следствием сбоев в работе бензонасоса.

Снижение динамических показателей, кроме прочего, может быть следствием неисправности датчика положения коленвала (ДПКВ). Если датчик неисправен, блок управления получает некорректные сигналы.

В итоге неправильно формируется топливная смесь и срабатывает зажигание. Зачастую проблема кроется в контактах датчика. Но иногда требуется и замена.

А еще причинами плохой динамики могут быть: закупорка топливных форсунок, сбои в работе дроссельной заслонки, проблемы с клапанами, а также низкий уровень компрессии в цилиндрах. Работающий в полную силу кондиционер также отбирает мощность у силовой установки.