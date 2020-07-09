Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция Италии: Ford Focus установил невиданный рекорд — 703 км/ч 

Car.ru 1 час назад
703 км/ч: полиция Италии поймала «рекордсмена»
Фото: Car.ru
Эксперты Книги рекордов Гиннесса пока отмалчиваются. Но сотрудники итальянской полиции уверяют, что штраф был выписан верно.
Владелец автомобиля Ford Focus был немало обескуражен, когда его оштрафовали сотрудники дорожной полиции Италии на сумму 850 евро за превышение скорости во время движения по одной из дорог с ограничением скорости 70 км/ч. Дело в том, что полицейский радар, который, по заверению полицейских, был полностью исправен, показал, что автомобиль летел со скоростью 703 км/ч.
Стоит напомнить, что Ford Focus с турбодвигателем, объемом 2,3 л и мощностью 280 «лошадей», даже со снятием ограничения скорости на отметке 250 км/ч, уж никак не сможет набрать означенную в полицейском протоколе скорость. К тому же дорожные камеры в состоянии фиксировать скорость машин в диапазоне от 20 до 250 км/ч. То бишь, если авто мчится быстрее, радар не в состоянии определить его скорость.
Тем не менее сотрудники полиции утверждают, что дорожная камера была исправна на момент фиксации нарушения. Стоит заметить, что рекорд скорости в 490,484 км/ч удалось установить самому быстрому гиперкару Bugatti Chiron Super Sport. По версии итальянской дорожной полиции, Ford Focus полностью «уделал» «Бугатти».
На возмущенные комментарии автовладельца Ford Focus, пресс-секретарь местного комитета по автодорогам посоветовал тому оплатить штраф и подать встречный иск в суд с требованием компенсации, нежели пытаться доказать в полиции всю абсурдность ситуации.
Видео дня. В РФ изменится методика расчета тарифов ОСАГО
Car.ru: последние новости
Какие системы приводят к снижению мощности мотора? Какие системы приводят к снижению мощности мотора? Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada Чем механическая коробка передач лучше автоматической КПП? Чем механическая коробка передач лучше автоматической КПП?
Комментарии 1
Бортжурнал , Bugatti Chiron , Ford Focus , Bugatti , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Сын известного банкира погиб в Москве
Сын известного банкира погиб в Москве
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
В РФ захотели повысить максимальную скорость
03:31
В РФ захотели повысить максимальную скорость
Автоновости
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
00:14
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение