703 км/ч: полиция Италии поймала «рекордсмена»

Эксперты Книги рекордов Гиннесса пока отмалчиваются. Но сотрудники итальянской полиции уверяют, что штраф был выписан верно.

Владелец автомобиля Ford Focus был немало обескуражен, когда его оштрафовали сотрудники дорожной полиции Италии на сумму 850 евро за превышение скорости во время движения по одной из дорог с ограничением скорости 70 км/ч. Дело в том, что полицейский радар, который, по заверению полицейских, был полностью исправен, показал, что автомобиль летел со скоростью 703 км/ч.

Стоит напомнить, что Ford Focus с турбодвигателем, объемом 2,3 л и мощностью 280 «лошадей», даже со снятием ограничения скорости на отметке 250 км/ч, уж никак не сможет набрать означенную в полицейском протоколе скорость. К тому же дорожные камеры в состоянии фиксировать скорость машин в диапазоне от 20 до 250 км/ч. То бишь, если авто мчится быстрее, радар не в состоянии определить его скорость.

Тем не менее сотрудники полиции утверждают, что дорожная камера была исправна на момент фиксации нарушения. Стоит заметить, что рекорд скорости в 490,484 км/ч удалось установить самому быстрому гиперкару Bugatti Chiron Super Sport. По версии итальянской дорожной полиции, Ford Focus полностью «уделал» «Бугатти».

На возмущенные комментарии автовладельца Ford Focus, пресс-секретарь местного комитета по автодорогам посоветовал тому оплатить штраф и подать встречный иск в суд с требованием компенсации, нежели пытаться доказать в полиции всю абсурдность ситуации.