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5 электромобилей, которые можно купить в России 

Car.ru 3 часа назад
Пять электромобилей, которые можно купить в России
Фото: Jaguar I-Pace
В России электромобили не пользуются особой популярностью из-за высокой цены и отсутствующей инфраструктуры. В стране имеется мало зарядных станций, чтобы осуществлять на таких машинах комфортные поездки за пределы города.
Портал Autonews представил пять электромобилей, которые на сегодняшний день можно купить в РФ.
Jaguar I-Pace
В России данные кроссы представлены в версии EV400. Полноприводная модель на одном заряде может преодолеть 400 км. Силовой агрегат способен генерировать 400 лошадей. До первой сотни авто разгоняется за 4,8 сек.
Audi e-tron
Audi e-tron
В РФ представлена модификация 55 quattro. За базовую версию придётся выложить 5,595 млн руб. Авто генерирует 360-408 лошадей. За счёт аккумуляторной батареи машина может преодолеть 411 км. Первую сотню транспортное средство набирает за 5,7 сек. Автомобиль может разгоняться до 200 км/ч.
Porsche Taycan
Porsche Taycan
В России доступны вариации Turbo, Turbo S, 4S. Начальная модификация стоит 7,793 млн руб. АКБ Performance на 79,2 кВт∙ч позволяет двум электромоторам генерировать 534 лошадиные силы. Авто может на одном заряде преодолеть 407 км. Батарея Performance Plus на 93,4 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 463 км. При этом электродвигатели генерируют 571 лошадиную силу. Taycan 4S первую сотню набирает за 4 сек. При этом максимальная скорость достигает 250 км/ч.
Tesla Model Y
Tesla Model Y
Базовое исполнение транспортного средства Long Range AWD стоит 5,5 млн руб. Данная модификация способна на одном заряде преодолевать 505 километров. Автомобиль может разгоняться до 217 км.
Renault Twizy
Renault Twizy
Французский небольшой электрокар не имеет боковых окон, а также отопителя салона. Поэтому на такой машине удобно ездить только в тёплые солнечные дни. Мощность авто составляет 8 кВт. В модели помещается два человека. Модификация разгоняется до 80 км/час. Транспортное средство на одном заряде может проехать 100 км. Вариация Twizy в базовой версии Urban стоит 949 тыс. руб.
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Комментарии
Бортжурнал , Jaguar , Audi , Tesla , Renault Twizy , Renault , Porsche
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