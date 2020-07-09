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В Москве задержали рекордсмена по штрафам 

Car.ru и ещё 4 1 час назад
В Москве задержали рекордсмена по штрафам
Фото: Car.ru
Судебными приставами, в рамках рейда вместе с «Московским паркингом», был выявлен автомобилист, имеющий рекордные долги по штрафам.
Речь идёт о владелице транспортного средства модели Mazda3. По заявлению судебных приставов, автомобилистка оставляла свою машину на платных парковках, не желая при этом платить за эту услугу. В данном случае на неё накопились штрафы на общую сумму в 300 000 руб.
Стоит отметить, что в итоге правонарушительнице придётся выплатить свыше 400 000 руб. Как стало известно, кроме неоплаченных парковок у автомобилистки имеются ещё другие нарушения, за которые полагается денежное наказание.
На территории столицы такого рода рейды проводят регулярно, выявляя тем самым потенциальных должников. Нарушители, которые не оплатили штраф в двухмесячный срок, вынуждены будут запалить в двукратном размере.
Помимо этого таким нерадивым воителям могут отказать в выдаче либо приостановить действие парковочных разрешений. Ещё есть вероятность ареста имущества, а также запрета выезда за территорию государства.
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