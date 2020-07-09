Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Каким должен быть автомобиль для постапокалипсиса? 

Car.ru 43 минуты назад
Каким должен быть автомобиль для постапокалипсиса?
Фото: Car.ru
Человечество живет в крайне нестабильном мире. И если в 60-х годах прошлого века угроза ядерной войны заставила американцев строить подземные бункеры, то сегодня, во время разбушевавшихся эпидемий, все больше людей задумываются, что хорошо бы иметь серьезный автомобиль на случай постапокалипсиса. Каким требованиям должна отвечать подобная машина?
В первую очередь, она должна быть полноприводной и с высоким дорожным просветом, чтобы выбраться из любой раскисшей колеи и преодолевать препятствия, съехав с асфальта.
Хорошо бы чтоб автомобиль был рамным, поскольку это огромный выигрыш в прочности всей конструкции. К тому же раму не так быстро разъедает коррозия.
Надежность или мощность? Что выбрать? Безусловно, надежность, которая намного важнее мощности в условиях постапокалипсиса. Навряд ли автомобилисту придется себя вести как небезызвестный герой в трилогии «Безумный Макс». Чем равномернее движется автомобиль, тем меньше растрачивается ресурс и топливо. Известно, что большей надежностью обладают менее мощные моторы.
Простота конструкции и ремонтопригодность — одно из главных условий для машины постапокалипсиса. Придется забыть об автомобилях, напичканных электроникой и бортовыми компьютерами. Выживают только те машины, которые можно починить буквально «на коленях» и в отсутствии автосервиса.
Также важен оптимальный размер и вес. Здесь все зависит от того, какой груз и сколько пассажиров нужно перевозить. Одному хватит и рамного джипа, другому внедорожного микроавтобуса, а большой семье подойдет массивный транспорт вахтовиков. Но стоит учесть:чем тяжелее транспорт, тем больше расход бензина.
Видео дня. В РФ изменится методика расчета тарифов ОСАГО
Car.ru: последние новости
5 электромобилей, которые можно купить в России 5 электромобилей, которые можно купить в России Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada Назван источник плохого запаха в автомобилях Lada Какие системы приводят к снижению мощности мотора? Какие системы приводят к снижению мощности мотора?
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Звезды, совершившие ДТП со смертельным исходом
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Чем механическая КПП лучше автоматической?
Сын известного банкира погиб в Москве
Сын известного банкира погиб в Москве
Как проучить соседа-наглеца
Как проучить соседа-наглеца
Видео
Российский мэр задержан пьяным за рулем
00:44
Российский мэр задержан пьяным за рулем
Автоновости
Столкновение авто с рестораном попало на видео
01:05
Столкновение авто с рестораном попало на видео
ДТП
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
00:39
Автомобиль протаранил ресторан в Москве
ДТП
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
01:01
Появилось видео ДТП внедорожника в центре Москвы
ДТП
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
00:18
Опубликовано видео ДТП блогера на Lamborghini
ДТП
В системе оплаты парковки произошел сбой
00:26
В системе оплаты парковки произошел сбой
Автоновости Бортжурнал
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
00:32
Опубликовано видео ДТП с Ferrari в центре Москвы
ДТП
Россиянка протаранила скорую с роженицей
00:55
Россиянка протаранила скорую с роженицей
ДТП
В РФ захотели повысить максимальную скорость
03:31
В РФ захотели повысить максимальную скорость
Автоновости
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
00:14
Россиянин на BMW заехал на тротуар и сбил беременную
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение