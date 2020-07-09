Каким должен быть автомобиль для постапокалипсиса? 

Человечество живет в крайне нестабильном мире. И если в 60-х годах прошлого века угроза ядерной войны заставила американцев строить подземные бункеры, то сегодня, во время разбушевавшихся эпидемий, все больше людей задумываются, что хорошо бы иметь серьезный автомобиль на случай постапокалипсиса. Каким требованиям должна отвечать подобная машина?

В первую очередь, она должна быть полноприводной и с высоким дорожным просветом, чтобы выбраться из любой раскисшей колеи и преодолевать препятствия, съехав с асфальта.

Хорошо бы чтоб автомобиль был рамным, поскольку это огромный выигрыш в прочности всей конструкции. К тому же раму не так быстро разъедает коррозия.

Надежность или мощность? Что выбрать? Безусловно, надежность, которая намного важнее мощности в условиях постапокалипсиса. Навряд ли автомобилисту придется себя вести как небезызвестный герой в трилогии «Безумный Макс». Чем равномернее движется автомобиль, тем меньше растрачивается ресурс и топливо. Известно, что большей надежностью обладают менее мощные моторы.

Простота конструкции и ремонтопригодность — одно из главных условий для машины постапокалипсиса. Придется забыть об автомобилях, напичканных электроникой и бортовыми компьютерами. Выживают только те машины, которые можно починить буквально «на коленях» и в отсутствии автосервиса.

Также важен оптимальный размер и вес. Здесь все зависит от того, какой груз и сколько пассажиров нужно перевозить. Одному хватит и рамного джипа, другому внедорожного микроавтобуса, а большой семье подойдет массивный транспорт вахтовиков. Но стоит учесть:чем тяжелее транспорт, тем больше расход бензина.